Valladolid es la única provincia de Castilla y León en la que subió el paro durante el mes de julio Trabajador en una industria vallisoletana. / EL NORTE El desempleo creció por el fin de contratos en la educación, junto al alza en la afiliación VÍCTOR VELA Valladolid Sábado, 3 agosto 2019, 08:51

La radiografía laboral que trazan los datos sobre paro registrado (que sube) y afiliación a la Seguridad Social (al alza) ofrecidos este viernes por el Ministerio de Trabajo parece un calco de la que se dibujó en la provincia hace justo un año. Julio, al contrario de lo que ocurre en el resto de la comunidad y en el conjunto del país, no es un buen mes para el empleo en Valladolid.

La tendencia de los últimos años confirma que, después de un junio pujante (con contrataciones temporales por las rebajas en el comercio y el inicio de la temporada de verano), el paro crece en Valladolid a lo largo de julio (en esta ocasión, 536 personas más). ¿Por qué? ¿A qué se debe este incremento en pleno verano?

Los sindicatos sitúan el foco en el sector educativo, de donde, dicen, proceden buena parte de estas personas que engrosaron el mes pasado las listas del paro. Con el fin del curso escolar, muchos docentes (interinos, profesores de academias o de colegios concertados), se quedan sin empleo, a la espera de recuperarlo una vez que comiencen en septiembre de nuevo las clases. Y esto no solo afecta a Valladolid. Las cifras dicen que, en toda España, el sector educativo destruyó 108.616 empleos en julio. Pero, además, habría que sumar el incremento registrado en otros sectores.

No está siendo esta una buena campaña agrícola (37 parados más), julio es también el mes en el que jóvenes que acaban de terminar sus estudios se apuntan en el paro a la espera de su primer empleo... y hay que tener en cuenta el parón que sufren varias empresas auxiliares del sector de la automoción, que no renuevan contratos temporales durante el verano ante la caída de la actividad (27 desempleados más en la industria). Desde los sindicatos apuntan que algo similiar ocurre también en varias cadenas de supermercados, que no renuevan contratos temporales en época estival.

La subida del paro en julio no es exclusiva de Valladolid, sino que halla réplicas en las provincias con mayor población:Madrid, Barcelona,Valencia, Sevilla, Zaragoza... Baja, en cambio, y de forma significativa, en los territorios con un mayor peso del sector turístico, que sigue alimentando la hostelería con empleo estacional. Así, Cádiz, Málaga, Alicante o Pontevedra ven cómo el tirón del turismo permite compensar –algo que no ocurre en Valladolid– la pérdida de población generada por el sector educativo. Sí que baja el paro, sin embargo, en la construcción (43 personas menos). Un dato al respecto: el Ayuntamiento de la capital ha concedido solo durante los seis primeros meses muchas más licencias (603) que las otorgadas en todo el año pasado (393).

Con este panorama, Valladolid cerró el mes de julio con 29.195 personas inscritas en los registros del Servicio Público de Empleo que maneja el Ministerio de Trabajo (11.436 hombres, 17.759 mujeres;2.513 menores de 25 años). Son más que los 28.659 de junio, pero es también el segundo mejor mes de este 2019, con una cifras que Valladolid no veía desde finales del año 2008. El mayor pico en la provincia se alcanzó en abril de 2013, con 54.138 desempleados. Hoy hay en paro 1.809 vallisoletanos menos que hace un año.

De forma paralela, el número de afiliados a la Seguridad Social sigue al alza. Son 218.831. No se alcanza aún el récord de noviembre de 2007 (222.045), marca alcanzada en los compases previos al estallido de la crisis. Lo habitual es que si sube el paro baje la afiliación, pero no existe una correlación directa. Por ejemplo, pueden apuntarse al registro de desempleo personas inactivas que no estaban buscando trabajo y en un momento dado deciden intentarlo en el mercado laboral. Y junto a esto, la precariedad. De los 24.810 contratos suscritos el mes pasado, tan solo el 7,3%fueron indefinidos, un porcentaje (el de julio, caracterizado por la estacionalidad veraniega)aún más bajo que el 8,8%de media desde que comenzó el año.