Una pulsera de geolocalización telemática, en una imagen de archivo. EFE

Las pulseras telemáticas, una medida de protección residual en Valladolid: «Fallan por exceso»

Solo el juzgado de lo Penal número 1 mantiene una activa en cumplimiento de una sentencia del abril de 2024, en un año que ha habido «extraordinarios problemas» por múltiples informes de Cometa que la magistrada achaca a fallos técnicos de los dispositivos

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:46

No hay datos oficiales porque no disponen de información sobre casos concretos en la provincia en los que hayan fallado los dispositivos de seguridad. Esa ... es la postura oficial de la Audiencia Provincial de Valladolid sobre la problemática existente con las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad. Pese a ello, remite a las conclusiones de la conferencia de presidentes de esos órganos jurisdiccionales celebrada el pasado mes de marzo, en la que se alertaba de «fallos técnicos por localizaciones erróneas o manipulaciones de los investigados» y «dilaciones» en la implantación del dispositivo. Solicitando con ello la «ampliación urgente» de la plantilla de técnicos del centro Cometa y la corrección de las «disfunciones» a fin de evitar la desprotección a las víctimas.

