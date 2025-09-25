La delegada contra la Violencia de Género: «Las pulseras funcionan»

Aunque no son infalibles, las pulseras antimaltrato funcionan, como demuestra que ninguna mujer con este dispositivo ha sido asesinada desde que fue implementado bajo la ... nomenclatura de Sistema Cometa. Este es el resumen que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha realizado durante su comparecencia ante el Congreso a petición propia y del Partido Popular para explicar los fallos en las pulseras que reveló la última memoria anual de la Fiscalía.

Martínez Persa insistió en que debido a la brecha solo se vio afectado el traslado de datos sobre los procesos judiciales. Es decir, ninguna víctima corrió peligro alguno. Esto ya se ha solucionado y no ha producido excarcelaciones ni se quebrantaron órdenes de alejamiento quiso reslatar la delegada.

Las pulseras volverán a ser licitadas el próximo mayo ya que según destacó Martínez Presa en esa fecha concluye el actual contrato ordinario, por lo que desgajó la implementación de nuevos dispositivos con los errores del actual. Más aún, retó a que si algún diputado conoce un sistema mejor que el actual su información «será recibida con los brazos abiertos».