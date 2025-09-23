El Gobierno blinda a la ministra de Igualdad pese a admitir ahora «incidencias» con las pulseras Alegría descarta la salida de Redondo, incide en que las mujeres estuvieron protegidas «antes, durante y después» y acusa al PP de «jugar con el miedo de las víctimas»

El Gobierno, reunido hoy en su primer Consejo de Ministros tras el estallido de la crisis por las fallas en las pulseras antimaltrato, persevera en ... el blindaje político a la titular de Igualdad, Ana Redondo, para que siga en su puesto. E intensifica, también, su arremetida contra el PP, a los que la portavoz, Pilar Alegría, ha acusado de airear «bulos» con el único e «indecente» objetivo de «jugar con el miedo» de las mujeres bajo amenaza. Pero la sucesión de evidencias sobre el agujero en los datos abierta por la migración entre proveedores del servicio y la oleada de denuncias -la Fiscalía, los jueces y las propias víctimas- sobre que el sistema no funciona con al solvencia que debiera han obligado a modular el mensaje del Ejecutivo. Hasta el punto de que Alegría ha admitido hoy que existen «incidencias» que requieren «mejoras» y que la licitación del futuro nuevo contrato deberá garantizar «una transición 100% de un proveedor a otro».

El Gobierno, confiado en que la bandera de Gaza ha recargado el oxígeno de la legislatura del presidente Sánchez -en una semana, además, en la que su participación en la Asamblea anual de la ONU en Nueva York le ofrece escaparate a su política exterior-, ve cómo van pasando los días y no logra sacudirse la sombra de la sospecha sobre su gestión en un terreno, además, particularmente delicado. Por su significación social y por el desaguisado que supuso la excarcelación de un millar de agresores sexuales a cuenta de una laguna en la ley del 'solo sí es sí' patrocinada por la anterior responsable de Igualdad, la dirigente de Podemos Irene Montero. Es más, el señalamiento ha ido a peor desde que la memoria de la Fiscalía General destapó que un fallo técnico en la mudanza entre el anterior proveedor -Telefónica junto a Securitas Direct- y el nuevo -Vodafone y Securitas- borró información previa al 20 de marzo de 2024 de maltratadores con órdenes de alejamiento, lo que provocó «una gran cantidad» (el Ministerio Público no la cifraba) de sobreseimientos y absoluciones de encausados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Gobierno de Pedro Sánchez