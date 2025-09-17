El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre se protege del sol durante la ola de calor de agosto. Alberto Mingueza

Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor

Las altas temperaturas, con picos de hasta 36 grados y una posible noche tropical, durarán tres días más para dar paso a una caída drástica del mercurio en el arranque del otoño

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:44

La irrupción de una masa de aire abrasadora en la península está detrás del repunte, aún mayor, de las temperaturas que han llevado a la ... Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar un más que inusual aviso amarillo por altas temperaturas para la jornada del jueves (día 18) ante la previsión de que el mercurio pueda alcanzar en Valladolid los 36 grados para dar paso a una posible noche tropical (con el termómetro sin bajar de los 20 grados de mínima) en la madrugada del viernes.

