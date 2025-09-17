Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor

La irrupción de una masa de aire abrasadora en la península está detrás del repunte, aún mayor, de las temperaturas que han llevado a la ... Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar un más que inusual aviso amarillo por altas temperaturas para la jornada del jueves (día 18) ante la previsión de que el mercurio pueda alcanzar en Valladolid los 36 grados para dar paso a una posible noche tropical (con el termómetro sin bajar de los 20 grados de mínima) en la madrugada del viernes.

Valladolid afronta así un más que infrecuente episodio de calor, que ha comenzado ya este miércoles, con una máxima alcanzada ya de 33,9 grados (la más alta del mes), y que se prolongará durante los próximos tres días, en los que los picos de temperaturas superarán con claridad de nuevo los treinta grados, con esa punta extrema prevista para el jueves. Y todo ello avanzada ya la segunda mitad de septiembre y con el otoño astronómico a las puertas.

¿Es habitual este calor a estas alturas de septiembre? Pues la propia Aemet responde con un no rotundo. Tanto es así que desde la agencia advierten de que «la masa de aire del sur que alcanzará a España será extremadamente cálida» y puntualizan que «las temperaturas serán más altas (desde este miércoles y hasta el sábado) que en cualquier registro del periodo de referencia 1991-2020 para estas fechas».

De manera que llega un episodio de calor «extraordinario» que, en el caso de Valladolid, alcanzará su cénit este jueves y que dejará mínimas que oscilarán entre los 15 y los 20 grados y máximas situadas entre los 32 y los 36. Cabe recordar que las temperaturas habituales para este mes, conforma al citado periodo de referencia 1991-2020, son de 25,6 grados, en el caso de las máximas, y de 11,5, en el de las mínimas.

Los registros meteorológicos, no obstante, albergan un récord más extraordinario aún de 38,2 grados, alcanzado en la capital el 6 de septiembre de 1988. Eso ocurrió, en cualquier caso, a comienzos de mes. Ahora se espera un pico que puede llegar a los 36 avanzada ya la segunda mitad de septiembre.

Sea como fuere, a partir de hoy y hasta el sábado va a hacer mucho calor. La provincia, en su conjunto, está estará en aviso amarillo por altas temperaturas este jueves, entre las 12:00 y las 20:00 horas, por vez primera en un mes en el que se registró un pico de 33,3 grados el día 6, inferior, incluso, al alcanzado este mismo miércoles (día 17).

¿Seguirá el calor? Pues las previsiones apuntan a que no y fijan el domingo como la jornada de transición (con máximas de tan solo 21 grados y mínimas de 10) hacia un descenso brusco de las temperaturas que será más acusado a partir del próximo lunes, día 22, coincidiendo con el inicio del otoño astronómico (a las 20:19 horas). Para ese día, y en adelante, se esperan temperaturas diurnas que no alcanzarán siquiera los veinte grados y mínimas por debajo, incluso, de los 10.

Eso implicará una caída de más de diez grados del mercurio a lo largo del fin de semana y que a partir del lunes, y prácticamente hasta que concluya el mes, las temperaturas serán, incluso, más bajas de lo habitual para la época. De momento, tal y como apunta la Aemet, llega «un ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas para la época».

¿LLegarán las primeras lluvias de septiembre?

El cambio del tiempo, fruto de la llegada de una masa de aire frío del noroeste, no traerá, en principio, precipitaciones significativas en la recta final de un mes de septiembre en el que no se ha recogido una sola gota hasta ahora. Sí se espera, eso sí, que puedan escaparse algunas gotas entre el viernes y el lunes, con una mayor probabilidad de que las cantidades sean más significativas el domingo. Después ya no se atisban más lluvias a medio plazo.

Eso en una ciudad que no ve llover (con cantidades apreciables) desde un lejanísimo 12 de julio y en la que se prevé que el próximo trimestre (octubre, noviembre y diciembre) sea «más cálido y más seco».

Atrás queda un verano meteorológico (junio, julio y agosto) que fue extremadamente cálido en Valladolid y que se situó, con una temperatura media de 24,2 grados, con el segundo más cálido de la historia, solo por detrás, y por una décima, del vivido en 2024. En el conjunto de España, según ha informado hoy la Aemet, fue el verano más caluroso en 110 años, es decir, desde que existen registros fiables.