El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El termómetro de la plaza de España marca 43 grados al sol, durante la pasada ola de calor. I. Repilado

La ola de calor de agosto provocó la muerte de 51 personas en Valladolid

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria da por finalizado el periodo de víctimas propiciadas por las altas temperaturas este mes en la provincia

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:21

Las altas temperaturas que durante este mes de agosto han asfixiado Valladolid (con quince días seguidos de ola de calor, ocho noches tropicales y valores ... récord) han provocado o precipitado la muerte de 51 personas, según los datos actualizados del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MOMO), organismo del Instituto de Salud Carlos III que contabiliza el número de víctimas atribuibles a las temperaturas. Bien por episodios anormales de calor durante el verano, bien por el extremo frío del invierno. El recuento que lleva a cabo este organismo permite conocer el número de personas que han fallecido en la provincia durante este último episodio de calor, que comenzó el 3 de agosto y se prolongó, durante dos semanas, hasta el día 18. Y para eso, hay que tener en cuenta dos cuestiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  4. 4

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  5. 5

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  6. 6 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  7. 7

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  8. 8

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  9. 9 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La ola de calor de agosto provocó la muerte de 51 personas en Valladolid

La ola de calor de agosto provocó la muerte de 51 personas en Valladolid