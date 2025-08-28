El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vehículos circulan por el centro de Valladolid, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Valladolid desactiva el aviso por contaminación por ozono tras tres días en situación preventiva

Fue activada el pasado lunes por la superación del valor de 100 microgramos por metro cúbico durante tres jornadas consecutivas

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:16

El Ayuntamiento de Valladolid desactivó este jueves la situación 1, rreventiva, establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano. Fue activada el pasado lunes 25 por la superación del valor de 100 microgramos por metro cúbico durante tres días consecutivos y que se ha mantenido hasta este miércoles.

El Servicio de Medio Ambiente informó de que durante el día 27 no se superó en ninguna de las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de 100 microgramos microgramos por metro cúbico como valor máximo de las medias móviles octohorarias, informa Ical.

