Imagen de archivo de vehículos circulando por el centro de Valladolid. Carlos Espeso

Activada la situación preventiva de contaminación por ozono en Valladolid

El Ayuntamiento insta a la ciudadanía a utilizar el transporte público, principalmente en las horas centrales del día, para «no tener que activar medidas más restrictivas»

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:22

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de que se han registrado valores superiores a 100microgramos (µg)/m3 de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA), y en tres días consecutivos, en concreto los 22, 23 y 24 de agosto.

De esta forma, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la situación 1, preventiva, con las consiguientes medidas informativas.

Además, se ha superado el valor máximo octohorario de 120 microgramos/m3 por primer día. La superación de este valor por tres días consecutivos conllevaría la activación de la situación 2, aviso, con las consiguientes medidas de restricción del tráfico.

La previsión de temperaturas elevadas los próximos días indica que es probable que las concentraciones de ozono continúen siendo elevadas. No obstante, el Ayuntamiento de Valladolid matiza que es la calidad del aire «probablemente» no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo. «Es importante, para no tener que activar medidas más restrictivas, que se utilice en los desplazamientos el transporte público sobre todo en las horas centrales del día», advierte el Consistorio.

Grupos de riesgo

De esta manera, se recomienda a los grupos de riesgo y personas sensibles reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, mientras que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Para la población en general, aconseja disfrutar de las actividades al aire libre de manera normal, si bien es recomendable seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias respecto al episodio de altas temperaturas. También se recomienda vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

