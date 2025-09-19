Valladolid alcanza el pico de un episodio de calor «excepcional» con 35,5 grados

No figurará en las efemérides meteorológicas, pero Valladolid, y la península en su conjunto, está afrontando este jueves el pico de un episodio «excepcional» de ... calor que en el caso de la capital ha dejado una temperatura extrema, y más si cabe para la segunda mitad de septiembre, de 35,5 grados. Y es, en efecto, más que «excepcional» si se tiene en cuenta que se sitúa como el tercer registro más alto del presente siglo y el más alto de largo para finales del presente mes.

No será una efeméride como tal, pero sí un valor más que llamativo e inusual para una época del año, ya de pleno otoño meteorológico (se considera como tal a los meses de septiembre, octubre y noviembre), en la que lo habitual es que el mercurio no pase de 24 grados, según explica el meteorólogo y delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Manuel Mora, quien incide en que el episodio de calor en curso es «algo excepcional a estas alturas del año» y viene ocasionado por una «situación anticiclónica persistente, con cielos despejados», a la que se ha sumado la irrupción de una masa de aire africano -de ahí que haya empeorado la calidad del aire por la presencia de polvo en suspensión- «extraordinariamente cálida».

Esta suma de factores hizo que el pasado domingo se alcanzaran los 30,2 grados en Valladolid y que el mercurio haya ido subiendo de manera progresiva en las jornadas siguientes y dejara ya el miércoles un pico de 34 y, a media tarde de hoy, uno más elevado aún de 35,5 (a las 16:50 horas). Y para este viernes se espera aún que las máximas ronden los 35, con una mínima cercana a los 20. El episodio como tal se espera que concluya el sábado, aún con los termómetros por encima, aunque ya ligeramente, de los 30 grados.

El domingo caerán las temperaturas hasta los 20 grados con mínimas de hasta 5 entre el lunes y el martes siguientes

Esos 35,5 grados se sitúan como la tercera temperatura más alta alcanzada en septiembre en el siglo XXI, solo por detrás de los 37,3 grados registrados el día 6 de dicho mes 2016 y de los 36 también de un día 6 en 2006. Los picos más altos alcanzados desde que existen datos fiables (a partir de 1974) se alcanzaron precisamente un día 6 de septiembre de 1988. Más atrás en el tiempo se llegaron a registrar unos poco fiables 39,9 grados, cuando el termómetro estaba en La Rubia, en un lejano 20 de septiembre de 1927 -este pico es el único excepcional alcanzado en la segunda quincena de este mes-, y 39,5 cuando se encontraba en la Universidad el 1 de septiembre de 1903.

El caso es que esta ocasión se ha llegado a los 35,5 grados un 18 de septiembre y nunca antes en la historia reciente se habían superado los 35 a finales de mes. Cabe destacar, en este sentido, que 23 de los anteriores picos mensuales del presente siglo se registraron durante la primera quincena, todos salvo el de este año y los 30,6 grados alcanzados el 18 de dicho mes de 2003. Y solo en cinco ocasiones se habían superado esos 35 grados en septiembre en los últimos 25 años: 37,3 (el día 6 de 2016), 36 (el día 6 de 2006), 35,5 (el día 18 de 2025), 35,3 (el día 11 de 2022) y 35,1 (el día 2 de 2014).

De manera que sí, este episodio de calor es «excepcional»; pero no figurará en unos registros meteorológicos que mantienen el pico de 38,2 grados de 1988 como el más alto alcanzado en septiembre (los anteriores datos de principios del siglo XXI son menos rigurosos).

Riesgo de tormentas por las tardes

Y todo ello bien avanzado el inicio del otoño meteorológico o, si se prefiere, en los estertores del verano astronómico (concluirá el día 22). El cambio, hacia valores más normales, incluso inferiores para la época, comenzará a partir de la tarde de este viernes, cuando se espera «la llegada de una vaguada que inestabilizará la atmósfera, con abundante nubosidad, que puede dejar algún chubasco o tormentas por la tarde (también el sábado y el domingo)» llamados a refrescar el ambiente, anticipa Manuel Mora.

Y después, entre el sábado y el domingo, la irrupción de una masa de aire fresca procedente del Atlántico traerá un descenso mucho más acusado de las temperaturas, que el domingo apenas superarán los 20 grados y que el lunes siguiente, con un «flujo aún más notable del norte», podrían bajar, incluso de esos 20 grados, con mínimas de entre 5 y 7 previstas para esas mañanas tanto del lunes como del martes de la semana que viene.

Y, ¿después? Pues las previsiones de la Aemet apuntan a que la atmósfera tenderá a estabilizarse de nuevo y las temperaturas comenzarán a recuperarse a medida que avance la semana para situarse en «valores normales para la época», es decir, en torno a los 24 grados de máxima, entre el jueves y el domingo.

Y, al margen de la posibilidad de que se produzca alguna tormenta durante los próximos tres días, no se esperan más precipitaciones en adelante. Eso en una ciudad que no ve llover (con cantidades apreciables para el pluviómetro de la Aemet) desde hace la friolera de 67 días. Ocurrió un 12 de julio. Y tan solo se recogieron 0,4 litros. Desde entonces no se ha registrado un solo decilitro en el medidor situado en la estación meteorológica de Parquesol.