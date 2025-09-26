El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
Estudiantes de la Universidad de Valladolid, en el campus Miguel Delibes de la institución. Rodrigo Jiménez

Valladolid

La UVA deberá pagar más de un millón de euros en complementos a los profesores temporales

La universidad asegura que el abono, reconocido tras una sentencia del Supremo y que afecta a 287 docentes, se realizará «lo más pronto posible»

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:58

La sentencia del Tribunal Supremo, dictada en julio de 2025, ha sido firme. Las universidades públicas de Castilla y León deberán reconocer los complementos a ... los profesores investigadores temporales, que cobrarán los mismos que sus compañeros indefinidos ya percibían. En la Universidad de Valladolid -en los cuatro campus: Valladolid, Palencia, Segovia y Soria- se beneficiarán un total de 287 docentes que están en esta situación. En total, se deberán pagar 266 quinquenios a profesionales temporales, que suponen 718.043 euros y 196 sexenios, que suponen otros 453.501 euros. En total, el pago de los complementos a estos docentes temporales supondrá 1.171.544 euros a la Universidad de Valladolid, cuyo cobro será efectivo «lo más pronto posible», concretan fuentes de la institución educativa.

