La UVA deberá pagar más de un millón de euros en complementos a los profesores temporales

La sentencia del Tribunal Supremo, dictada en julio de 2025, ha sido firme. Las universidades públicas de Castilla y León deberán reconocer los complementos a ... los profesores investigadores temporales, que cobrarán los mismos que sus compañeros indefinidos ya percibían. En la Universidad de Valladolid -en los cuatro campus: Valladolid, Palencia, Segovia y Soria- se beneficiarán un total de 287 docentes que están en esta situación. En total, se deberán pagar 266 quinquenios a profesionales temporales, que suponen 718.043 euros y 196 sexenios, que suponen otros 453.501 euros. En total, el pago de los complementos a estos docentes temporales supondrá 1.171.544 euros a la Universidad de Valladolid, cuyo cobro será efectivo «lo más pronto posible», concretan fuentes de la institución educativa.

La resolución llega después de años donde este colectivo de profesionales, en su mayoría profesores jóvenes, había denunciado la situación en varias ocasiones. «En la primera década de los dos mil hay una directiva de la Unión Europea que es traspuesta al Estatuto de los Trabajadores, donde dice que no puede haber discriminación por ningún motivo entre trabajadores temporales e indefinidos, y expresamente el Estatuto de los Trabajadores dice que por motivos de salario. A partir de ahí, a nivel universitario, hay universidades que sí lo aplicaron y otras que no. A partir de la segunda década del siglo hay varios pronunciamientos jurisprudenciales que dicen que los profesores temporales, en concreto los ayudantes doctores, tienen derecho a percibir y solicitar los mismos complementos que sus compañeros indefinidos. La Ley lo decía y había sentencias en otras comunidades que también lo confirmaron», explica Andrés Dueñas Castrillo, profesor de Derecho Constitucional de la UVA y expresidente de la asociación Iniciactiva (Asociación de Jóvenes Investigadores de la UVA), desde donde se comenzó a defender su postura.

La universidad defiende que desde el Vicerrectorado de Profesorado «nunca» se intentó paralizar el pago de los complementos

«En ese momento teníamos dos problemas, porque los investigadores tampoco percibían trienios -que ya se abonan, unos cincuenta euros al mes-. Ningún tipo de complemento», asegura. El profesor comenta que desde la asociación realizaron una «fuerte campaña» donde varias personas también denunciaron de forma individual, hasta que elevaron la queja a la Defensora de la Comunidad Universitaria y después lo plantearon de forma conjunta ante el Procurador del Común -«también nos dio la razón»- y después se sumaron los sindicatos, cuando se presentó la demanda colectiva, cuyo resultado, que se ha conocido hace dos semanas, ha sido favorable para el colectivo. «Siempre que teníamos oportunidad lo planteábamos en el Consejo de Gobierno, pero recibíamos respuestas nada agradables, sobre todo del vicerrector de Profesorado», asegura el expresidente de Iniciactiva.

Por su parte, desde la universidad se defiende que el Vicerrectorado de Profesorado «nunca» ha tenido la intención de «paralizar» el pago de este complemento. «La sentencia de diciembre de 2023 se paralizó por el recurso interpuesto por CC OO ante el Supremo. Una vez que la sentencia ha sido firme, la UVA, que no la recurrió, ha procedido a reconocer el pago de estos complementos», apuntan fuentes de la institución. La media de los mismos oscila entre 250 y 550 euros más al mes, según los cálculos de Andrés Dueñas Castrillo, e incluyendo también los dos complementos autonómicos que perciben los docentes en condición de doctor.

En concreto, la última sentencia desestima un recurso de la Federación de Enseñanza de CC OO, que tenía el objetivo de incluir también a los investigadores de programas de investigación postdoctoral. El resultado, ahora firme, también incluye al resto de las universidades públicas de Castilla y León. «Desde el equipo de gobierno de la Universidad de Valladolid se quiere recalcar también que, más allá de las cifras y con el presupuesto limitado que tiene la institución académica, la UVA ha priorizado en estos últimos años la estabilización y la promoción de los profesores ayudantes doctor. En primer lugar, el número de plazas de este cuerpo se ha ampliado considerablemente y, por otra parte, estos profesores han promocionado a profesores permanentes laborales o titulares de universidad al año de su contrato (anteriormente este plazo era de cinco años), lo que les ha permitido no solo cobrar todos los complementos y experimentar una importante subida de su sueldo desde ese momento, sino disponer de un puesto de trabajo fijo y con la estabilidad personal y familiar necesaria para desarrollar su profesión docente e investigadora», inciden desde la institución.

Aplicación de la LOSU

El expresidente de Iniciactiva también mira a la Junta de Castilla y León y a la financiación de las instituciones universitarias de la comunidad. «Los empleadores son las universidades y son las que deben cumplir la sentencia, por tanto les va a suponer un esfuerzo económico. Por tanto, el Ejecutivo va a tener que financiar más, sin perjuicio de que sigan saliendo plazas como hasta ahora, que pueda haber una política de estabilización. Esto último, la Universidad de Valladolid ha hecho las cosas bien, en otros lugares hay que esperar muchos años para que un profesor ayudante doctor pueda pasar a tener una figura de indefinido», puntualiza. «Además, durante estos años han promocionado de categoría un número importante de profesores permanentes laborales y profesores titulares de universidad a categorías superiores (titulares y catedráticos de universidad)», concretan desde la UVA.

Precisamente esta semana, el rector de la universidad, Antonio Largo, también habló de la financiación para las universidades públicas durante la apertura oficial del curso en el Paraninfo de la facultad de Derecho de la institución. «No podemos seguir indefinidamente con unos complementos autonómicos desfasados; no podemos continuar con unos convenios colectivos, tanto en Personal Docente e Investigador -que lleva nueve años sin renovarse- como Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, que no se adaptan a la realidad actual; no debemos permitir que nuestro profesorado y personal técnico se sienta infravalorado al percibir unas retribuciones inferiores que en la mayoría de Comunidades Autónomas. Es momento, a mi juicio, de sentarse y negociar un plan de financiación adecuado de nuestras plantillas», expresó en su discurso. «Es voluntad del Rectorado trabajar por actualizar los complementos autonómicos y mejorar las retribuciones de todos los trabajadores de la Universidad (PDI y PTGAS), adaptándolas a las que se perciben en la mayoría de las comunidades autónomas», inciden desde la universidad.

Otro de los aspectos que preocupa ahora a los docentes, tras ganar su demanda por los complementos, es la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). «Ha establecido que los profesores laborales indefinidos, los que llamamos Profesores Permanentes Laborales (PPL), han de tener los mismos derechos que los funcionarios, y por tanto, cobrar el mismo salario. Es un problema que viene de atrás, que se viene arrastrando con la falta de renovación del comercio colectivo, que hace que seamos los peores pagados de España», finaliza el profesor de Derecho Constitucional.