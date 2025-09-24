La urbanización del aparcamiento para camiones de San Cristóbal costará 855.309 euros y abrirá sin servicios

Las obras, tal y como estaba anunciado, se ejecutarán el año que viene y supondrán una inversión global de 855.309 euros que permitirán urbanizar ... y dignificar el amplio solar dedicado desde hace un cuarto de siglo a aparcamiento de camiones en la calle Topacio del polígono de San Cristóbal. Pero el futuro estacionamiento nacerá sin servicios para los transportistas. El Ayuntamiento fía a futuro la incorporación de un espacio de aseos y duchas, o cafetería, a este terreno municipal a una posible concesionaria para llevar a cabo su gestión.

De manera que el polígono industrial contará, en principio, en 2026 con la amplia explanada de tierra situada entre la calle Topacio y la autovía de Segovia (A-601), que ya vienen utilizando como estacionamiento los transportistas sobre el espacio ganado a la antigua calzada de la carretera de Segovia a principios de siglo, completamente asfaltada, con 66 plazas (14 menos de las anunciadas inicialmente) habilitadas para vehículos pesados y remolques, mejores accesos e iluminación.

Todo ello destinado a mejorar las condiciones en las que los chóferes aparcan sus vehículos e, incluso, pernoctan en ellos en una explanada que en la actualidad presenta un firme irregular de tierra repleto de socavones, que carece de iluminación como tal y que se encharca en cuanto llueve.

El propio Consistorio prevé urbanizar un segundo terreno colindante para abrir un estacionamiento para coches

El proyecto técnico de urbanización del espacio central del aparcamiento alcanza a una superficie cercana a la hectárea (10.400 metros cuadrados) y ha sido aprobado para su posterior contratación en 2026. Después, cuando los trabajos sean adjudicados, la empresa contará con un plazo de ejecución de cinco meses con vistas a su apertura a lo largo del mismo año.

Pero el proyecto, de momento, no está completo. Al lado del rectángulo central de los terrenos queda libre un picón de terreno que el Ayuntamiento, a petición de los empresarios, prevé destinar a aparcamiento para turismos y vehículos particulares de los trabajadores del entorno. «Es una intervención más sencilla, que está fuera del proyecto que ahora hemos aprobado, pero que podremos ejecutar con el contrato de conservación quizás a la vez que las obras del aparcamiento para camiones», ha explicado el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, quien reconoce que en la ejecución ahora aprobada, la de asfaltado del estacionamiento central, se queda fuera de momento la habilitación de servicios para los transportistas.

«El proyecto recoge de momento el asfaltado y acondicionamiento, que era muy necesario y demandado por los empresarios, para después buscar una fórmula de concesión para poder sacar la gestión de los posibles servicios (aseos, duchas o cafetería) a cargo de una empresa privada al estilo de las áreas de servicio», explica el edil.

La intervención, de momento reducida al ansiado (desde que se inauguró el espacio hace un cuarto de siglo) asfaltado de la explanada central del aparcamiento, llega cinco años después del compromiso municipal de ejecutarla. Y no ha sido un camino sencillo. Para poder ejecutarla ha sido necesario adquirir por parte del Ayuntamiento, en una operación aprobada en junio y ya cerrada, 2.355 metros cuadrados de la propia parcela que pertenecían a seis empresas privadas y que han sido comprados por 153.985 euros.

Y ahora, ya con todo el terreno completo, de más de una hectárea, de titularidad municipal se acaba de aprobar la segunda fase para sacar el año que viene a concurso, mediante procedimiento abierto, la adjudicación de las obras por un importe de 684.292 euros, a los que hay que sumar otros 17.032 destinados a los servicios de control de calidad y salud laboral. De manera que la intervención costará, en su conjunto, 855.309 euros, según han informado hoy fuentes municipales conforme al acuerdo alcanzado en la junta de gobierno.

La parcela municipal se encuentra situada entre la calle Topacio y la autovía de Segovia, con el Canal del Duero de por medio. Este espacio viene siendo utilizado como aparcamiento para vehículos pesados y remolques (está prohibido dejarlos estacionados en las calles del área industrial) desde que se desvió la calzada de la carretera a la actual autovía. Y por eso sobre su firme aún se intuyen restos de asfalto entre el firme de tierra.

A la espera de las cámaras

El polígono de San Cristóbal cuenta en la actualidad con otro aparcamiento asfaltado para camiones, aunque con tan solo 19 plazas, situado en la esquina de las calles Turquesa y Níquel, y con una tercera explanada, aún de tierra y sin acondicionar, en la calle Cobalto, entre Acero, la VA-30 y Topacio, cuyo terreno se allanó simplemente para facilitar el paso de vehículos en 2019.

El área industrial espera, por otra parte, la instalación de cámaras de videovigilancia, en realidad, destinadas al control del tráfico, pero que pueden servir para prevenir robos, en todo el perímetro de su parte más veterana.

Y algunas de ellas se colocarán precisamente en torno al aparcamiento de la calle Topacio que se acondicionará en 2026. Para entonces se espera que entren en funcionamiento también dichas cámaras.