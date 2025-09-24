El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acceso al aparcamiento de la calle Topacio que se urbanizará el año que viene. J. Sanz

Valladolid

La urbanización del aparcamiento para camiones de San Cristóbal costará 855.309 euros y abrirá sin servicios

El Ayuntamiento prevé asfaltar el terreno de la calle Topacio en 2026, con capacidad para 66 vehículos, y fía a una concesionaria la gestión de futuras duchas y aseos

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:44

Las obras, tal y como estaba anunciado, se ejecutarán el año que viene y supondrán una inversión global de 855.309 euros que permitirán urbanizar ... y dignificar el amplio solar dedicado desde hace un cuarto de siglo a aparcamiento de camiones en la calle Topacio del polígono de San Cristóbal. Pero el futuro estacionamiento nacerá sin servicios para los transportistas. El Ayuntamiento fía a futuro la incorporación de un espacio de aseos y duchas, o cafetería, a este terreno municipal a una posible concesionaria para llevar a cabo su gestión.

