Varios alumnos en el campus de la UEMC, junto al nuevo edificio de la universidad. UEMC
Valladolid

La UEMC estrena su renovado campus con cerca de 2.500 estudiantes

La universidad suma más de 5.500 alumnos entre sus modalidades presencial, híbrida y online

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:34

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha comenzado este lunes la actividad docente del curso académico 2025/2026 para cerca de 2.500 estudiantes de grados y másteres presenciales, que estrenan las nuevas instalaciones del Campus UEMC. Junto a ellos, los alumnos matriculados en modalidades híbridas y online elevan la cifra total de estudiantes de la Universidad hasta más de 5.500.

El curso ha arrancado marcado por la ampliación del campus universitario, que ha duplicado el espacio destinado a docencia e investigación. Las nuevas instalaciones incorporan aulas tecnológicamente avanzadas, laboratorios especializados y modernas zonas de convivencia, configurando un entorno de aprendizaje que refuerza la apuesta de la UEMC por la innovación académica y la vida universitaria.

La institución universitaria ofrece este año un total de quince grados, seis dobles grados, dos dobles titulaciones internacionales, 18 másteres y un programa de doctorado. Entre las titulaciones más demandadas del presente curso, en modalidad presencial, destacan Ciencias de la Salud (CAFD, Fisioterapia, Odontología, Psicología o Enfermería), mientras que grados como ADE, Ingeniería Informática o Ingeniería de Organización Industrial siguen atrayendo a un gran número de estudiantes.

En modalidad semipresencial, Nutrición Humana y Dietética, Criminología e Ingeniería en Organización Industrial figuran entre los más solicitados. En posgrado destacan el nuevo Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente, junto al de Prevención de Riesgos Laborales o Psicopedagogía.

