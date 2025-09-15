El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Estudiantes de la UVA, a la salida del campus María Zambrano. Antonio de Torre

Cerca de 5.000 estudiantes afianzan a Segovia como ciudad universitaria

La mitad del alumnado estudia en el Campus de la Universidad de Valladolid, 1800 en la IE University y alrededor de 700 están matriculados en la Uned

Manuel Pacheco

Manuel Pacheco

Segovia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:18

Las tres universidades con presencia en la capital cuentan con cerca de 5000 estudiantes, lo que supone el 10% de la población de la capital. ... Aunque la mayoría de estos jóvenes no estén empadronados en Segovia sino en sus ciudades o países de origen, durante diez meses al año estudian y en la mayoría de los casos viven en la ciudad. Por este motivo, el Ayuntamiento ha enviado una carta de bienvenida a los estudiantesque llegan por primera a Segovia promoviendo la convivencia y la participación. Esta es una de las iniciativas tomadas en la Mesa de las Universidades de la que forman parte la UVA, la IE y la Uned.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  2. 2

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  3. 3

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  4. 4

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  5. 5

    Vanesa Martín abre de par en par las puertas de su casa en Valladolid
  6. 6

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»
  7. 7

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  8. 8 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  9. 9

    Los taxis de Valladolid estrenan un sistema con IA para atender llamadas en 9 segundos
  10. 10

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cerca de 5.000 estudiantes afianzan a Segovia como ciudad universitaria

Cerca de 5.000 estudiantes afianzan a Segovia como ciudad universitaria