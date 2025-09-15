Cerca de 5.000 estudiantes afianzan a Segovia como ciudad universitaria

Las tres universidades con presencia en la capital cuentan con cerca de 5000 estudiantes, lo que supone el 10% de la población de la capital. ... Aunque la mayoría de estos jóvenes no estén empadronados en Segovia sino en sus ciudades o países de origen, durante diez meses al año estudian y en la mayoría de los casos viven en la ciudad. Por este motivo, el Ayuntamiento ha enviado una carta de bienvenida a los estudiantesque llegan por primera a Segovia promoviendo la convivencia y la participación. Esta es una de las iniciativas tomadas en la Mesa de las Universidades de la que forman parte la UVA, la IE y la Uned.

El campus María Zambrano contará este año con 2.456 estudiantes a los que hay que sumar 450 alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEX). El campus de la Universidad de Valladolid en Segovia incorpora este curso a más de 700 estudiantes de nuevo ingreso de grado y postgrado. En cuanto al perfil del alumnado, están representadas las 17 comunidades autónomas, con una mayor presencia de estudiantes de Segovia, Valladolid y Madrid. La mayoría de los estudiantes de otras provincias se quedan a vivir en Segovia, aunque un porcentaje de los que vienen de la provincias limítrofes se desplazan desde su residencia habitual diariamente hasta el Campus.

La Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación aglutina a la mayor parte de este alumnado de nuevo ingreso, superando las 400 matriculaciones. El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas es el más demandado con 138 alumnos que comenzarán sus estudios en primer curso. Los tres grados de la Facultad de Educación contarán con 179 nuevos estudiantes, 80 de los cuales cursarán el Grado de Primaria. La Escuela de Ingeniería Informática tendrá este curso a 67 nuevos estudiantes en sus dos titulaciones, mientras que la Sede en Segovia de la Facultad de Enfermería ha cubierto todas sus plazas ofertadas.

De todos los alumnos de IE University, 300 cursarán sus estudios este año en el renovado Palacio de Mansilla

El vicerrector del campus María Zambrano, Agustín García Matilla, ha mostrado su satisfacción por el incremento en los datos de la matrícula de este curso respecto al pasado, «son unas cifras estupendas y todavía hay margen de crecimiento en diferentes titulaciones». También ha destacado que este crecimiento demuestra «las fortalezas de un campus que sigue siendo uno de los más modernos y mejor dotados de las universidades públicas españolas».

En cuanto al total de matriculaciones para este curso, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación cuenta en estos momentos con 1.332 estudiantes, un incremento del 5% respecto al pasado curso. El mayor número de matrículas es el grado de Publicidad con 535 estudiantes, seguido de ADE, con 253 alumnos, y Derecho, con 230 estudiantes. La Facultad de Educación contará este curso con más de 700 estudiantes. Prácticamente la mitad de ellos cursarán Educación Primaria que continúa como el grado más demandado seguido del doble grado en Infantil y Primaria que contará con cerca de 200 matriculaciones.

242 estudiantes han comenzado el curso en la Escuela de Ingeniería informática en repartidos en los dos grados que se imparten. La sede de Segovia de la Facultad de Enfermería en Segovia, que este año cuenta ya con los tres primeros cursos del grado, contará con 178 estudiantes que ya han comenzado las clases en el renovado edificio Vicerrector Santiago Hidalgo.

Ampliar Inauguración del curso en IE University, hace unos días. El Norte

Por su parte, IE University contará este curso con 1.800 alumnos, de los que 300 cursarán sus estudios en el renovado Palacio de Mansilla, que tras varios años cerrado recupera su vinculación con el mundo universitario. El 90% de los estudiantes de la IE son internacionales, siendo los países con mayor representación España, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, México e India.

En las próximas semanas está prevista la inauguración oficial de este espacio denominado Campus Creativo, donde se impartirán los grados de Arquitectura, Diseño y Moda. El resto de las titulaciones se seguirán cursando en el campus de Santa Cruz la Real, en el que estudiarán 1.500 alumnos. Otras de las novedades en la IE es que, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, se comienza a impartir el grado en Ciencias Políticas, el doble grado en Ciencias Políticas y Empresariales, el máster en Diseño y el máster en Tecnología y Asuntos Globales. La inauguración oficial del curso en esta universidad privada será el 3 de octubre, aunque las clases arrancaron a principios de septiembre.

Más jóvenes

Aunque el plazo de matrícula para la Uned finaliza el 22 de octubre, teniendo en cuenta los datos de cursos pasados, alrededor de 600 alumnos cursarán estudios reglados de grado o máster. A esta cifra hay que sumar un centenar de personas que forman parte del Programa Sénior dirigido a los mayores de 55 años que quieren seguir aprendiendo y enriqueciendo sus conocimientos en diferentes ámbitos. Por otro lado, unas 1.700 personas participan en las actividades de extensión universitaria que se desarrollan durante el curso.

Hasta mediados de septiembre se habían matriculado 123 estudiantes, una cifra que duplica los datos del año pasado, siendo 73 de ellos de nuevo ingreso. Hay que tener en cuenta que los estudiantes de la Uned no suelen matricularse hasta que no salen las notas de septiembre porque este centro mantienen los exámenes en este periodo a diferencia del resto de universidades.

Mariló Reina, directora del Centro Asociado de la Uned en Segovia, destaca que durante los últimos años «se están notando un incremento de jóvenes menores de veinte años, algo que está ocurriendo como tónica general en todos los centros de la Uned pero aquí especialmente». En cuanto a la procedencia geográfica de los estudiantes, Mariló Reina destaca que casi todos son de Segovia, «salvo alguna excepción como puede ser que se matricule alguien de Madrid, y en cursos anteriores estaba equilibrado entre gente de la capital y de la provincia al 50%».