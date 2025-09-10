Enfermería estrena edificio y afianza a Segovia como destino preferente

El grado de Enfermería de la Universidad de Valladolid (UVA) en el campus María Zambrano de Segovia ha comenzado a impartirse este martes en ... el edificio vicerrector Santiago Hidalgo, recientemente rehabilitado tras años de trabajos marcados por retrasos y dificultades. El inmueble, situado en el casco histórico de la ciudad, se estrena como sede de unos estudios que durante los dos últimos años -tras su implantación en la Segovia- se habían impartido en las aulas del campus en el barrio de Santa Eulalia. Durante este tiempo, el grado de Enfermería ha consolidado su demanda y que ha convertido a Segovia en uno de los destinos más atractivos de Castilla y León para formarse como enfermero.

«Nos hemos movido en 60 estudiantes por curso y este año hemos vuelto a llenar las plazas en el primer corte», explica José María Jiménez, decano de Enfermería. Las cifras respaldan sus palabras: 285 solicitudes en primera opción y 2.759 personas en lista de espera para las 60 plazas disponibles, lo que ha elevado la nota de corte hasta el 11,38, por encima de los campus de Soria y Palencia. «Eso significa que Segovia se ha posicionado muy alto y lo hemos conseguido incluso antes de tener edificio propio», subraya.

La expectación se entiende también por la fuerte empleabilidad del sector sanitario. «La Enfermería está más demandada que nunca«, comenta. Pero no por ello se apuesta por aumentar sin control el número de plazas ofertadas. »No se trata solo de sacar más egresados sin planificación; debe haber consenso para responder a las necesidades reales del sistema y evitar que los jóvenes acaben en paro o con contratos solo en verano», advierte el decano. En la actualidad, el número de plazas está fijado por la Agencia de Calidad de Castilla y León y, en el caso de Segovia, está fijado en 60 nuevos por curso.

El estreno del Santiago Hidalgo no ha estado exento de complicaciones. El edificio, elegido como ubicación provisional hasta la construcción en el futuro de la Escuela de Enfermería en la ampliación del hospital, empezó a ser rehabilitado hace más de tres años y, según reconoce el decano, la empresa constructora ha incumplido los plazos de manera reiterada. «Teníamos que haber estado aquí hace un año», lamenta con contundencia. Aun así, pone en valor el esfuerzo de la Universidad para acelerar todo lo posible las licitaciones y equipamientos, de modo que el inicio de curso pueda desarrollar las clases teóricas en el nuevo edificio.

Las instalaciones cuentan con equipamiento de última generación y cinco salas de simulación avanzada que permiten recrear entornos sanitarios. Los laboratorios se incorporarán progresivamente en los próximos meses, pero la docencia ya está garantizada.

El compromiso con los estudiantes ha pesado en la decisión de comenzar este tercer año de Enfermería en el Santiago Hidalgo, incluso sin tenerlo todo al cien por cien. «Los alumnos de tercer curso tenían la promesa de inaugurarlo y así ha sido. Son chicos que empezaron con dificultades y era justo cumplir con ellos», asegura el decano. Serán los primeros que, en el segundo cuatrimestre, empezarán a realizar las prácticas en el complejo hospitalario de Segovia.

Para ello, el vínculo con el Hospital General es otro de los pilares del grado. La UVA ha aprobado 22 plazas de profesor asociado vinculadas al centro sanitario, una colaboración que se reforzará en los próximos cursos. «La relación con los profesionales del hospital es muy positiva. Ya hemos organizado un curso conjunto y la acogida ha sido muy buena», apunta Jiménez. «Donde ha habido que arrimar el hombro lo han hecho», celebra.