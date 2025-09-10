El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos del grado de Enfermería, a las puertas del edificio Santiago Hidalgo. Antonio de Torre

Enfermería estrena edificio y afianza a Segovia como destino preferente

Los alumnos estrenan el Santiago Hidalgo como espacio para sus clases teóricas y prácticas tras años de obras en el inmueble

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:11

El grado de Enfermería de la Universidad de Valladolid (UVA) en el campus María Zambrano de Segovia ha comenzado a impartirse este martes en ... el edificio vicerrector Santiago Hidalgo, recientemente rehabilitado tras años de trabajos marcados por retrasos y dificultades. El inmueble, situado en el casco histórico de la ciudad, se estrena como sede de unos estudios que durante los dos últimos años -tras su implantación en la Segovia- se habían impartido en las aulas del campus en el barrio de Santa Eulalia. Durante este tiempo, el grado de Enfermería ha consolidado su demanda y que ha convertido a Segovia en uno de los destinos más atractivos de Castilla y León para formarse como enfermero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  3. 3 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  4. 4

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  5. 5

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  6. 6 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre
  8. 8 El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, recorrido y toda la información
  9. 9 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía
  10. 10

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Enfermería estrena edificio y afianza a Segovia como destino preferente

Enfermería estrena edificio y afianza a Segovia como destino preferente