Los alumnos de la privada defienden su universidad: «Me exigen lo mismo que a cualquier otro estudiante»

La mayoría aprovecha el descanso para salir fuera del edificio. Charlar con los compañeros, hacer tiempo hasta la siguiente clase, comentar el próximo examen -o ... el último- o hacer planes para el fin de semana. Pocas cosas más típicas se pueden ver dentro de un campus universitario, la estampa de cualquier facultad. Y sucede en todas las universidades, ya sean de titularidad pública o privada. De estas últimas hay tres en Valladolid, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, la Internacional Isabel I de Castilla -no presencial creada en 2011- y la Escuela universitaria de Magisterio Fray Luis de León, que está adscrita a la Universidad Católica de Ávila. Las presenciales suman 18 másters, 24 grados y dobles grados, más un doble grado. Eso, y miles de alumnos, solo 5.500 en la UEMC.

Uno de ellos es Daniel Jaramanzanas, que racayó en Valladolid desde Castilla-La Mancha y que es estudiante de Ciencias del Deporte. «Yo no noto para nada que tenga más privilegios que estudiantes de otras universidades. Las diferencias pueden estar en el contenido, porque mis amigos estudian lo mismo en Toledo y lo que veo es que aquí trabajamos con un plan de estudios nuevo mientras ellos mantienen el antiguo. Pero para nada que se exija menos, obviamente hay un esfuerzo económico, pero no es venir, pagar y ya está. Hay que estudiar duro para sacar el curso», defiende.

La misma idea la transmite Lucía Martín, estudiante de Ingeniería de Organización Industrial. «Después de todo es una ingeniería, una carrera complicada, y lo de estudiar no te lo quita nadie. Aquí además tenemos parciales, así que tienes que estar todo el año pendiente de llevar al día las materias. El esfuerzo es el mismo». Son muchos los estudiantes de Ingenierías que se pasean por el campus de la UEMC, como Lucía Merino, alumna del doble grado de Ingeniería de Organización Industrial y ADE. «Es una titulación que no tenía en la pública, por eso decidí venir aquí. Comparando con mis amigos que están en otra universidad, ves que los contenidos son muy parecidos. Entiendo que el esfuerzo que hacemos es el mismo», expone.

Antecedentes y «chiringuitos»

Carlos Carranza es estudiante del segundo curso de Criminología, y también defiende su situación de estudiante en una universidad privada. «Lo elegí por el plan de estudios, me parecía que las asignaturas tenían posibilidades más prácticas, que no iban tanto a la teoría. Pero por estar aquí no creo que mi esfuerzo sea menor que el de otro estudiante», apunta. «No puedo decir que sea una carrera más fácil solo por estar en una universidad privada. No lo siento así, pienso que tengo que esforzarme mucho para sacarla adelante», apunta David Calleja, estudiante de Ingeniería Informática. «Estas universidades con muy útiles para las personas que se han esforzado mucho en la selectividad pero no han conseguido plaza. Es darles una segunda oportunidad».

Ampliar Daniel Jaramanzanas revisa sus apuntes a la salida de la UEMC. Aida Barrio

Más allá de los estudiantes de la UEMC, los alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León también tienen algo que decir. «Habrá profesores que den más privilegios en un caso o en otro, tanto en la privada como en la pública. No es cuestión del centro, si no de la individualidad de cada profesor y cómo trate cada asignatura. Al final una carrera universitaria lo es en cualquiera, los contenidos pueden variar, pero el esfuerzo es lo mismo», asevera Diego Rodríguez, estudiante del doble grado de Infantil y Primaria en la universidad.

El Gobierno plantea endurecer los criterios de creación de estas universidades para dejar de «extender una alfombra roja a los chiringuitos privados»

Su compañero Rodrigo Gómez, aporta también algo a la conversación. «Yo pienso que me estoy esforzando igual que cualquier otra persona que esté estudiando lo mismo. No noto que por estar aquí tenga ningún tipo de ayuda. Realmente todos nos tenemos que formar de la misma forma para en un futuro ser buenos maestros», expone.

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que el Consejo de Ministros aprobaría un real decreto para endurecer los criterios de creación de nuevas universidades. Aprobado el martes, en los próximos días irá al Congreso. Algunas de las concreciones de la norma incluye requisitos como que los campus tengan 4.500 alumnos en sus primeros cinco años, crear un 10% de plazas de alojamiento universitario o que un 2% del presupuesto salga de concursos competitivos de investigación. El presidente dijo que decidió actuar por que «hay comunidades que han puesto en marcha una estrategia deliberada de privatización del sistema universitario, ahogando financieramente a las públicas y extendiendo una alfombra roja a esas academia o chiringuitos privados».