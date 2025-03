El TSJ ratifica la absolución de un abuelo de agresión sexual sobre su nieta

El Norte Valladolid Jueves, 27 de marzo 2025, 22:17 Comenta Compartir

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado una sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid por la que absolvió a un abuelo de un delito de agresión sexual sobre su nieta.

Los hechos se remontan a los años 2019 y 2020, cuando a esta persona se le acusó de realizar tocamientos en los genitales de su nieta y también de introducirle los dedos en la vagina. Además, también se le acusaba de cometer abusos sobre una amiga de su nieta en un parque público, después de que las propusiera el jugar al 'pilla, pilla'. Ambos hechos, según la sentencia de la Audiencia Provincial no se consideraron probados.

Ahora, el TSJ argumenta que se constatan algunos datos que le llevan a concluir que no puede excluirse que las dos menores estuvieran sugestionadas o influenciadas de alguna manera al denunciar los hechos. Así, en cuanto a la nieta, esta no ha ocultado un sentimiento de animadversión hacia su abuelo materno que se ha producido de forma repentina, tras años de buena relación con él, y que coincide con el divorcio precisamente de dichos abuelos. En este conflicto, según sostiene la sentencia, la madre de la menor, como su tía Eugenia, tomaron partido en defensa de su madre, de manera que no puede descartarse la influencia de tal situación sobre la pequeña, «máxime si tenemos en cuenta que la madre y la tía no han ocultado la animadversión que igualmente sienten desde hace tiempo hacia su padre, a quien consideran un maltratador sexual».

En cuanto a la verosimilitud y persistencia del relato de las menores, el tribunal aprecia que el mismo carece de argumentos. Por un lado, los tocamientos por parte del acusado en sus partes íntimas, supuestamente acaecidos en un parque público, no resultan muy creíbles, porque es extraño que pudieran cometerse en tal lugar estando presentes los progenitores de ambas menores, para quienes pasaron inadvertidos. A su vez, también se apunta que las propias menores incurrieron en contradicciones en su relato, que se destacan en la sentencia, y ambas llegaron incluso a calificarse mutuamente de mentirosas.