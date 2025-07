Tramos con pendientes del 6% al 10% dificultan el uso de la rampa «inaccesible» de Las Moreras

La nueva rampa que conduce al paseo de Las Moreras, que discurre al borde de la remozada escalinata junto al Puente Mayor, presenta un primer ... tramo con una pendiente del 10% y un último del 6,6%. Así lo han señalado este jueves los concejales del PSOE antes de calificar la infraestructura, destinada precisamente a facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida, de «inaccesible», de lamentar que su construcción ha sido un «despilfarro» y una «chapuza» y de advertir de que incumple la normativa vigente en cuanto a accesibilidad.

«Estamos ante una falta de respeto hacia toda la ciudad y, especialmente, hacia las personas con movilidad reducida», han advertido los ediles socialistas Pedro Herrero y Luis Vélez antes de recordar que está rampa se habilitó en paralelo a la construcción del carril bici del paseo de Isabel la Católica, que ha supuestro una inversión de 945.000 euros y que se ejecutó durante once meses hasta su inauguración, a cargo del alcalde, Jesús Julio Carnero, el pasado 17 de junio.

Aparte de la acusada inclinación, la rampa carece de barandillas laterales a doble altura, «obligatorias en pendientes que superen el 3%», así como de bordillos de seguridad para personas invidentes y de los descansillos que exige la legalidad, tal y como explica el concejal socialista Luis Vélez, quien recordó que el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, «no negó estas carencias en la estructura e, incluso, indicó que la rampa no forma parte de un itinerario accesible».

Y a esto último ha respondido el edil Alberto Gutiérrez, quien ha reconocido hoy que la rampa «efectivamente no cumple los criterios de accesibilidad universal en el sentido de que va de un trayecto accesible (la acera del paseo) a uno que no lo es (el camino de tierra de la parte inferior)» y ha justificado que «lo que hemos pretendido es mejorar la accesibilidad, evidentemente, pero no de todo tipo de elementos que estén vinculados a discapacidad, pero sí de muchos de ellos, haciendo una rampa que, aunque no se podía ejecutar tal y como estaba concebida en el proyecto -por cuestiones técnicas-, puesto que había que hacer unos micropilotajes, una contención de terrenos y unos muros que iban a perjudicar mucho tanto el acceso como la zona, que sí que permite mejorar la accesibilidad a la zona a muchísimas personas».

Ampliar El final de la rampa, ya junto al camino que discurre hacia Las Moreras. El Norte

«Nos hemos gastado casi un millón de euros en una infraestructura que incluye una rampa que no es accesible», lamenta Vélez antes de añadir que a todas las carencias relatadas se suma un diseño de hormigón «agresivo y mal integrado» en una zona verde de la ciudad como son Las Moreras.

El exconcejal de Movilidad lamenta así la construcción de una «rampa que no puede ser certificada como accesible» y que incumple, a su juicio, la Ley general de Derechos de las personas con discapacidad.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha insistido, en cuanto a la ilegalidad, o alegalidad, de la rampa que ya advirtieron de ello «hace unos días» y ha incidido en «lo volvemos a decir ahora y, seguramente, no tardando mucho, nos tocará venir a descubrir otra cuestión». Herrero ha añadido que «los peatones son los grandes perjudicados de esta obra innecesaria».

El Partido Socialista pide así al equipo de Gobierno «que lo corrija y que asuma responsabilidades políticas» sobre una construcción que es, a su juicio, «una más de esta aberrante obra -en alusión al carril bici de Isabel la Católica- que desde el principio hasta el final es un sinsentido donde se ha despilfarrado casi un millón de euros».

De momento, el grupo ha hecho la denuncia pública y ha expuesto sus peticiones al Ayuntamiento, aunque señala que es al Consistorio al que «corresponde tomar decisiones» y ejecutar la corrección de la rampa. Si esta denuncia no surte efecto, Vélez apunta que se podrían sopesar otras medidas que, por ahora, no ha especificado, aunque sí manifiesta su deseo de que «el sector de la discapacidad dijera algo en este sentido».

El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha defendido, por último, que la obra «es absolutamente legal desde el punto de vista técnico» y ha ironizado sobre que «parece que al club del berrinche -en alusión al grupo socialista- no le gusta tampoco esta solución» antes de defender que «a la mayoría de los ciudadanos, yo creo que la inmensa mayoría, están de acuerdo con el nuevo carril bici inaugurado, con la recuperación también de la calzada y con la mejora de cada uno de los pasos accesibles que se ha realizado en esta actuación por parte del Ayuntamiento».

Alberto Gutiérrez defiende, en este sentido, que la intervención, al margen de la rampa, supuso la renovación de la escalinata que baja hacia Las Moreras, «que presentaba bastantes problemas y en la que había habido accidentes graves» y ha justificado que «está garantizada la accesibilidad en otros trayectos como el que discurre hacia la playa -por el paseo del Caterro-».