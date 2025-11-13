El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios vehículos circulan por el paso a nivel del polígono de Argales tras la reapertura. S. G.
Valladolid

La salida del polígono de Argales se despide de los atascos tras semanas de obras

La actuación, que efectuaba Aquavall a la altura del antiguo paso a nivel, continúa ahora dentro de la zona industrial

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

Abrió en septiembre y a los pocos días volvió a cerrar. Desde entonces, ya en octubre, las obras de Aquavall, en la entrada del polígono ... de Argales y a la altura del antiguo paso a nivel de la desaparecida vía de Ariza, habían colapsado el tráfico de salida y entrada a la zona industrial. Las colas eran más palpables en las horas puntas del días y sobre todo se producían en sentido Delicias, donde la conexión desde Daniel del Olmo con la carretera de Madrid, una de las arterias principales de entrada a la capital, producía una congestión en la circulación que en algunos momentos alcanzaba hasta Vázquez de Menchaca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  3. 3

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  4. 4 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  5. 5

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  6. 6

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  7. 7 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  8. 8

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  9. 9

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid
  10. 10 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La salida del polígono de Argales se despide de los atascos tras semanas de obras

La salida del polígono de Argales se despide de los atascos tras semanas de obras