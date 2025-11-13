La salida del polígono de Argales se despide de los atascos tras semanas de obras

Abrió en septiembre y a los pocos días volvió a cerrar. Desde entonces, ya en octubre, las obras de Aquavall, en la entrada del polígono ... de Argales y a la altura del antiguo paso a nivel de la desaparecida vía de Ariza, habían colapsado el tráfico de salida y entrada a la zona industrial. Las colas eran más palpables en las horas puntas del días y sobre todo se producían en sentido Delicias, donde la conexión desde Daniel del Olmo con la carretera de Madrid, una de las arterias principales de entrada a la capital, producía una congestión en la circulación que en algunos momentos alcanzaba hasta Vázquez de Menchaca.

Para entrar en el polígono de Argales, la situación del tráfico era más ligera, si bien se han producido cortes momentáneos en algunas de las rotondas de acceso, como en Arca Real o en la propia Vázquez de Menchaca, lo que obligaba a los conductores que circulaban en esta dirección a tomar alternativas dentro de la propia zona industrial. En cualquier caso, las dificultades de la circulación condicionaban la salida de los vehículos desde el polígono, que tenían que esperar varias secuencias de semáforo para alcanzar Arca Real.

Tras dos semanas de obras en este punto, los operarios han procedido esta mañana a retirar las vallas, los conos y las señales que restringían la circulación por un carril en cada sentido, que ya ha quedado abierto. El tráfico pues, recupera la normalidad en ambos frentes, con el consiguiente retorno de la fluidez del tráfico. Tras la reapertura, los operarios continúan con el tajo dentro del polígono, ahora en Daniel del Olmo, entre la calle Vázquez de Menchaca y la avenida de El Norte de Castilla, donde se han suprimido varias plazas de aparcamiento desde este jueves y hasta que finalice la actuación. En cualquier caso, durante la primera jornada de trabajos en este nuevo punto del entorno no se ha producido ningún corte, solo una ocupación parcial de la carretera que no obstruye la circulación.

Ya en verano, durante el mes de agosto, los operarios trabajaron en el paso a nivel, solo en sentido salida del polígono, para renovar el colector. La técnica utilizada se conoce como 'sin zanja', donde los trabajadores utilizan pozos de ataque para renovar las redes de agua y rehabilitar las tuberías con la menor intervención posible. El colector de Arca Real -que tiene una capacidad de 1.700 por 1.100- se encuentra a unos ocho metros de profundidad y si hiciera falta renovarlo por completo sería necesario sacarlo de debajo de la tierra, pero aquí no ha sido necesario. En cualquier caso, la primera intervención, que se desarrolló durante un mes desde la segunda quincena de agosto, causó menos trastorno al producirse en verano, cuando el paso de vehículos es más reducido.

No obstante, la actuación se desarrolló y alcanzó hasta la vuelta de las vacaciones y también durante los primeros compases de septiembre se produjeron los mismos episodios de tráfico denso que se han vivido ahora en la salida del polígono, que además dejaba escasas alternativas a los conductores. La actuación se culminó a mitad de septiembre para después volver a aparecer semanas después, cuando además se añadió el corte de un carril en sentido entrada al polígono, mientras que en la primera intervención el corte era solo para los vehículos que salían de la zona.