Colectivos de Pilarica y Belén piden un «paso moderno y digno» en el apeadero de la Universidad

«Es una oportunidad histórica para corregir décadas de errores y dotar a la zona de un paso que responda de verdad a las necesidades vecinales», consideran de antemano hasta ocho colectivos sociales de los barrios de Pilarica y Belén en relación a las obras de remodelación que Adif ha proyectado en el apeadero de la Universidad de Valladolid, en las que se invertirán 800.000 euros para instalar ascensores en sus dos bocas y rehabilitar su interior.

A través de un comunicado, instan a «revisar y mejorar el proyecto antes del inicio» de las actuaciones y plantean la construcción de un paso subterráneo con «rampas continuas en un solo tramo que permita la visión completa del recorrido, evite zonas ocultas y asegure el tránsito de todas las personas con movilidad reducida, con equipaje, carros de bebé o de la compra, bicicletas o sillas de ruedas».

«En el lado de Belén existe espacio suficiente para ello, y en el de Los Santos-Pilarica existen soluciones urbanísticas y técnicas perfectamente viables», apuntan de cara a unas obras que aunque pueden suponer «una oportunidad para resolver los graves problemas de accesibilidad, seguridad e incomodidad que el actual paso presenta desde su cre

Por todo ello, opinan que ha de tenerse en cuenta «el uso ciudadano y no limitarse a un cumplimiento formal de la ley de accesibilidad». «Durante años, los vecinos hemos sufrido los inconvenientes de su diseño: escaleras impracticables, puntos ciegos, insalubridad y episodios de inseguridad. Por ello, exigimos que se modifique el proyecto y se redacte uno nuevo que garantice un paso moderno y digno, con condiciones adecuadas de accesibilidad, visibilidad y mantenimiento», recogen en el comunicado.

En concreto, el manifiesto está respaldado por la Federación vecinal Antonio Machado, la asociación de vecinos Pilarica, la asociación de vecinos Santos-Pilarica, asociación de vecinos 23 de diciembre (Barrio Belén), el Acenva, el Club Deportivo Belén y las AMPA de los colegios Antonio Machado y MSJO La Inmaculada. «Las entidades firmantes nos comprometemos a continuar trabajando por las vías de diálogo institucional y, si fuera necesario, de movilización vecinal, hasta conseguir nu paso accesible, seguro y digno para todas las personas», sentencian.

