El puente de Hispanoamérica dice adiós a los andamios y a los atascos

Los operarios han retirado a lo largo de la mañana de este viernes las últimas barras de los andamios y las casetas de obra para ... permitir, tal y como estaba previsto, la ansiada reapertura completa de la calzada del puente de Hispanoamérica después de un mes y medio de trabajos de rehabilitación de los tirantes y de atascos en los carriles que discurren hacia la avenida de Salamanca y Parquesol. Dicha calzada, donde permanecía cerrado el carril derecho desde un lejano 14 de julio, ha sido reabierta por completo a la circulación a primera hora de la tarde.

Los trabajos en el paso sobre el Pisuerga, inaugurado en 1999, se han centrado en la reparación de dos de los diez tirantes de acero (los números 6 y 9) que soportan la vela del lado derecho del tablero (el que mira a Parquesol) y concluyeron la semana pasada. Y después tocaba desmontar el enorme mecano de andamios que cubría este elemento distintivo del puente, que ronda los 40 metros de altura. Dichas labores se han llevado a cabo a lo largo de la presente semana y han concluido pasado el mediodía de hoy mismo, cuando los camiones se han llevado los últimos tubos y retirado las dos casetas de obras.

Ampliar Una grúa retira la caseta de obra antes de la reapertura del carril cortado del puente de Hispanoamérica. C. E.

Y justo después se han quitado los conos y la señalización de obra, que limitaba la velocidad a 30 kilómetros por hora, para reabrir el carril derecho que permanecía cerrado al tráfico desde el inicio de los trabajos a mediados de julio. De manera que desde ya, y a tiempo para el regreso al cole (el día 9) y la celebración de la etapa contrarreloj de la Vuelta a España (el día 11), el puente de Hispanoamérica cuenta con sus cuatro carriles abiertos al tráfico con normalidad y recupera así la velocidad genérica de 50 en el caso de la calzada que discurre desde Vallsur hacia la avenida de Salamanca.

Los vecinos de Parquesol no se libran de las retenciones por el cierre del cruce de Ciudad de la Habana por las obras de la red de calor

El puente dice así adiós a las retenciones, aunque no los vecinos de Parquesol que circulan por él hacia su barrio, y que desde el pasado 27 de agosto, y hasta el 14 de septiembre (ese es el plazo previsto) cuentan con el cruce de la calle Ciudad de la Habana, su principal acceso por el sur, con José Garrote Tebar y Manuel Azaña, cortado a la circulación por las obras de la red de calor. Allí solo cuentan en la actualidad con un carril de entrada que obliga a los conductores a desviarse por José Garrote Tebar para después dar literalmente la vuelta a la manzana para volver a tomar Ciudad de la Habana. Es en ese punto donde se suceden los atascos, sobre todo, en las horas punta.

En el caso de Parquesol, las obras responden a la fase final de la colocación de las tuberías de la red de calor destinada a calentar decenas de edificios públicos y particulares tanto de este barrio como de Villa de Prado y Huerta del Rey. De vuelta al puente de Hispanoamérica, allí los trabajos tuvieron que realizarse de urgencia después de que en mayo se deshilachara uno de los tirantes de la citada vela de la margen derecha. Los operarios han reconstruido dicho tirante, y un segundo, e inspeccionado el resto (hay diez cables de acero entrelazado en cada vela), así como los cartuchos inferiores que los sujetan a ambos lados, sin que estás previstas más actuaciones a medio plazo.

De manera que los coches han podido recuperar pasadas las 13:00 horas de este viernes el carril cortado de un puente que acaba de pasar así por el quirófano por segunda vez en los últimos tres años para reparar los tirantes de acero de sus velas. Los propios técnicos ya explicaron antes de esta última intervención que «la pérdida de capacidad estructural era mínima y muy inferior al margen de seguridad».