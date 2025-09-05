El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los coches circulan con normalidad desde la una de la tarde por los dos carriles del puente de Hispanoamérica que discurren hacia la avenida de Salamanca. Carlos Espeso

Valladolid

El puente de Hispanoamérica dice adiós a los andamios y a los atascos

El final de las obras de rehabilitación de dos de sus diez tirantes permite la reapertura del carril cerrado desde julio y devuelve la normalidad al paso hacia Parquesol

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:12

Los operarios han retirado a lo largo de la mañana de este viernes las últimas barras de los andamios y las casetas de obra para ... permitir, tal y como estaba previsto, la ansiada reapertura completa de la calzada del puente de Hispanoamérica después de un mes y medio de trabajos de rehabilitación de los tirantes y de atascos en los carriles que discurren hacia la avenida de Salamanca y Parquesol. Dicha calzada, donde permanecía cerrado el carril derecho desde un lejano 14 de julio, ha sido reabierta por completo a la circulación a primera hora de la tarde.

