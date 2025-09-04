El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios terminan de retirar los andamios de la vela del lateral derecho en sentido a Parquesol del puente de Hispanoamérica. J. Sanz

Valladolid

El puente de Hispanoamérica recuperará el carril cortado este viernes una vez asegurados sus tirantes

La segunda intervención en tres años en el cableado de acero de la infraestructura, inaugurada en 1999, ha durado un mes y medio y concluye a tiempo para la Vuelta a España

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:35

Los operarios están terminado de retirar el andamiaje que envolvía desde mediados de julio la vela de 25 metros de altura de la margen derecha ... del puente de Hispanomérica, en sentido a Parquesol, una vez concluidos los trabajos para asegurar dos de los diez tensores que soportan el tablero en la segunda intervención idéntica llevada a cabo en los últimos tres años en la icónica infraestructura inaugurado en 1999.

