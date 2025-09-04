El puente de Hispanoamérica recuperará el carril cortado este viernes una vez asegurados sus tirantes

Los operarios están terminado de retirar el andamiaje que envolvía desde mediados de julio la vela de 25 metros de altura de la margen derecha ... del puente de Hispanomérica, en sentido a Parquesol, una vez concluidos los trabajos para asegurar dos de los diez tensores que soportan el tablero en la segunda intervención idéntica llevada a cabo en los últimos tres años en la icónica infraestructura inaugurado en 1999.

Las obras, que vinieron obligadas al deshilacharse los cables de acero de uno de los tensores en mayo, terminarán en el plazo previsto inicialmente y permitirá reabrir este viernes (5 de septiembre) el carril derecho de la calzada que discurre en sentido de salida de la ciudad (hacia la avenida de Salamanca y Parquesol), que permanecía cortado desde que comenzara la intervención el pasado 14 de julio.

El paso abrió el primer tramo de la incipiente ronda interior sur, hoy avenida de Zamora, que se completaría diez años después

De manera que el puente no solo recuperará la normalidad en lo que al tráfico se refiere, después de un mes y medio largo de retenciones en las horas punta, sino también su imagen libre de andamios a tiempo para el paso por sus inmediaciones de la etapa contra el reloj de la Vuelta de España, que pasará en un recorrido de ida y vuelta por el Paseo de Zorrilla el próximo 11 de septiembre (jueves), y para la vuelta al cole el próximo día 9 (martes).

Esta operación quirúrgica de mantenimiento se centró en la renovación de dos de los diez tensores de la citada vela, situada aguas arriba del Pisuerga (los números seis y nueve), una suerte de cables trenzados de acero recubiertos de poliuretano. Los propios responsables de la intervención, que ha contado con el asesoramiento de los proyectistas de la infraestructura, aclararon al inicio de la misma que el estado de dichos tensores no afectaba a la integridad del mismo. «La pérdida de capacidad estructural es mínima y muy inferior al margen de seguridad», apuntaron entonces.

Ampliar Los operarios retiran la estructura metálica del andamio que cubría la vela del puente. J. S.

La retirada en el plazo previsto de los andamios viene a certificar que la operación ha sido un éxito y que ha concluido sin imprevistos después de que los técnicos revisarán también el estado del resto de tensores y de los cartuchos inferiores que soportan tanto la vela derecha como la izquierda.

La operación en sí, que se suma a la realizada en el mismo sentido en 2022, cuando se aprovechó no solo para renovar uno de los tensores del mismo lado sino también para sellar las grietas del hormigón que conforma la vela, comenzó con el montaje del andamiaje y concluirá en cuestión de horas con su retirada de cara a la reapertura completa de la calzada derecha (en sentido a Parquesol) este viernes.

Atrás quedará un mes y medio de complicaciones en el tráfico para los conductores que circulaban por la avenida de Zamora hacia la de Salamanca, donde ha estado cortado, y aún lo está, el carril derecho junto a la vela en obras para facilitar la presencia de maquinaria y operarios durante los trabajos.

Las dos últimas intervenciones en el puente de Hispanoamérica, que fue inaugurado el 12 de mayo de 1999 y que costó 1.273 millones de pesetas (7,6 millones de euros), suceden a otras de menor calado llevadas a cabo en 2007, cuando se tensó uno de los cables, y en 2009, cuando se renovaron las juntas de dilatación de su tablero de 156 metros de longitud, por 34 de ancho, que en su día inauguró un tramo crucial para la circulación de la ciudad de la entonces incipiente ronda interior sur (hoy avenida de Zamora), cuyo trazado se completaría diez años después con la apertura al tráfico del viaducto que conduce al polígono de Argales.