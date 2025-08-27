El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cortes previos, acontecidos en Parquesol durante el mes de julio por las mismas causas El Norte

Valladolid

Las obras de la red de calor afectarán al tráfico entre Ciudad de la Habana y José Garrote Tébar

Las modificaciones en el barrio de Parquesol comenzarán mañana y se extenderán durante unas tres semanas

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:34

El tráfico rodado se verá afectado en el barrio de Parquesol desde mañana, 28 de agosto, y durante aproximadamente tres semanas con motivo de los trabajos de la red de calor, con especial incidencia en la intersección entre las calles Ciudad de la Habana y José Garrote Tébar.

De esa forma, las obras ocuparán los dos carriles de subida y uno de bajada de la calle Ciudad de la Habana, así como un carril en la calle José Garrote Tébar. El tráfico de subida por la calle Ciudad de la Habana se desviará por un carril a través de la calle José Garrote Tébar.

Noticias relacionadas

La futura central de biomasa de Segovia obtiene la autorización arqueológica

La futura central de biomasa de Segovia obtiene la autorización arqueológica

Piden la paralización de las obras de la red de calor por informe de impacto ambiental

Piden la paralización de las obras de la red de calor por informe de impacto ambiental

A ese respecto, el tráfico de bajada por la calle Ciudad de la Habana tendrá diversas opciones. El carril de la derecha será de giro obligatorio hacia la calle Manuel Azaña, mientras que el carril izquierdo continuará siendo de bajada.

Para el tráfico que llega a la intersección desde la calle José Garrote Tébar será obligatorio el giro a la derecha a través de un único carril. Por su parte, el tráfico que llega a la intersección desde la calle Manuel Azaña no se podrá seguir de frente y solo se permitirán el giro a la derecha desde el carril derecho y el giro a la izquierda desde el carril izquierdo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  4. 4

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  5. 5

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  6. 6 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  7. 7

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  8. 8

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  9. 9 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las obras de la red de calor afectarán al tráfico entre Ciudad de la Habana y José Garrote Tébar

Las obras de la red de calor afectarán al tráfico entre Ciudad de la Habana y José Garrote Tébar