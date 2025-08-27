Las obras de la red de calor afectarán al tráfico entre Ciudad de la Habana y José Garrote Tébar

El Norte Valladolid Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:34 Comenta Compartir

El tráfico rodado se verá afectado en el barrio de Parquesol desde mañana, 28 de agosto, y durante aproximadamente tres semanas con motivo de los trabajos de la red de calor, con especial incidencia en la intersección entre las calles Ciudad de la Habana y José Garrote Tébar.

De esa forma, las obras ocuparán los dos carriles de subida y uno de bajada de la calle Ciudad de la Habana, así como un carril en la calle José Garrote Tébar. El tráfico de subida por la calle Ciudad de la Habana se desviará por un carril a través de la calle José Garrote Tébar.

A ese respecto, el tráfico de bajada por la calle Ciudad de la Habana tendrá diversas opciones. El carril de la derecha será de giro obligatorio hacia la calle Manuel Azaña, mientras que el carril izquierdo continuará siendo de bajada.

Para el tráfico que llega a la intersección desde la calle José Garrote Tébar será obligatorio el giro a la derecha a través de un único carril. Por su parte, el tráfico que llega a la intersección desde la calle Manuel Azaña no se podrá seguir de frente y solo se permitirán el giro a la derecha desde el carril derecho y el giro a la izquierda desde el carril izquierdo.

