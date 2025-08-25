El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Terrenos junto al Hospital General que ocupará la futura central de biomasa de Segovia. Antonio Tanarro

La futura central de biomasa de Segovia obtiene la autorización arqueológica

Se limitará el paso de maquinaría pesada por el entorno de la 'Calzada Tallada'

Segovia

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:20

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León ha celebrado una reunión extraordinaria por videoconferencia para abordar el proyecto de la la futura central de generación de energía térmica con biomasa en el Complejo Asistencial de Segovia, impulsado por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). La comisión ha aprobado el informe técnico derivado de la prospección arqueológica previa realizada en la parcela de ampliación del hospital. Según dicho informe, los resultados han sido negativos, sin hallazgos relevantes ni en superficie ni en los cortes realizados durante la intervención, incluso en el entorno del enclave arqueológico de 'El Castillejo'.

No obstante, debido a la cercanía tanto del yacimiento de 'El Castillejo' como de la conocida 'Calzada Tallada', la comisión ha establecido varias medidas correctoras obligatorias durante la ejecución de las obras. Entre ellas se incluye el control arqueológico de los movimientos de tierra, así como el balizado perimetral de la 'Calzada Tallada' para proteger su integridad, limitando además el paso de maquinaria por esta zona.

En consecuencia, se ha autorizado la ejecución del proyecto de la central térmica bajo estas condiciones específicas, que pretenden garantizar la protección del patrimonio arqueológico durante el desarrollo de las obras.

