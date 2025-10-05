Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses

El Norte Valladolid Domingo, 5 de octubre 2025, 11:43 Comenta Compartir

Dos meses de cortes en el paseo de Isabel la Católica, comenzando desde este lunes, por la renovación de la red de abastecimiento de agua que lleva a cabo Aquavall. Los trabajos se realizarán a cielo abierto y obligarán a cortar el carril derecho en sentido hacia el puente Mayor, incluido el carril reservado para autobuses, además de parte de la acera y de las plazas de aparcamiento. Con el objetivo de minimizar la afección al tráfico y al tránsito de peatones, la Concejalía de Tráfico y Movilidad, en coordinación con los responsables de la obra y Aquavall, ha diseñado un plan de fases que limita los cortes y desvíos al tiempo estrictamente imprescindible.

La actuación se desarrollará en cinco fases. La primera se prolongará hasta el 24 de octubre entre la plaza de Poniente y la calle Encarnación. Después se actuará sobre el cruce de Encarnación, lo que supondrá el corte total de esta vía durante una semana. Entre finales de octubre y mediados de noviembre, las obras avanzarán hacia la plaza de San Agustín, y finalmente se completarán en el nudo de San Quirce, donde en ningún caso se interrumpirá totalmente la circulación, apuntaron desde el Consistorio, informa Ical.

Durante todo el proceso se garantizará un pasillo peatonal de al menos 1,80 metros de anchura junto a la zona de obra y se reforzará la señalización con limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora. La Policía Municipal y la Concejalía de Tráfico han diseñado un plan de cortes y desvíos limitados al tiempo imprescindible, con el objetivo de reducir al mínimo la afección a los vecinos y al tránsito de vehículos.

Justificación

Las obras de Isabel la Católica coincidirán en el tiempo con la implantación de la red de calor en la avenida Gloria Fuertes, situada al otro lado del puente de Poniente. A ese respecto, el Ayuntamiento justificó esta coincidencia en la «necesidad de coordinar actuaciones para evitar que los cortes se prolonguen durante meses en distintos periodos». La estrategia, subrayaron, es «concentrar las molestias en un mismo marco temporal y asegurar siempre la conexión mínima a través del puente».

Esta intervención forma parte del programa de modernización de redes de abastecimiento que Aquavall está acometiendo en Valladolid y permitirá mejorar la fiabilidad del servicio en una de las arterias con mayor densidad de tráfico de la ciudad.