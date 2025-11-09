El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carril cortado en la salida de la plaza de Madrid. J. Sanz

Valladolid

El asfaltado de Gamazo y la plaza de Madrid pondrá fin la próxima semana a cinco meses de cortes

El Ayuntamiento agradece la «comprensión» de los vecinos por las molestias ocasionadas por el cierre hasta Navidad de las calles Estación y Vía

J. S.

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:10

Los 'new jersey' rojos y blancos aún cortan uno de los tres carriles, el izquierdo, al final de la plaza de Madrid para tapar las ... zanjas, ya cubiertas, abiertas en las últimas semanas para introducir las últimas conducciones subterráneas de las redes de abastecimiento y saneamiento que prolongan las recién sustituidas en la calle Gamazo. En esta última, que permanece cortada a la circulación desde el 9 de junio, los operarios fresaron la calzada días atrás para dar paso a lo largo de esta semana al asfaltado que permitirá su reapertura el próximo viernes o, a lo sumo, el sábado siguiente.

