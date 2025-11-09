El asfaltado de Gamazo y la plaza de Madrid pondrá fin la próxima semana a cinco meses de cortes

Los 'new jersey' rojos y blancos aún cortan uno de los tres carriles, el izquierdo, al final de la plaza de Madrid para tapar las ... zanjas, ya cubiertas, abiertas en las últimas semanas para introducir las últimas conducciones subterráneas de las redes de abastecimiento y saneamiento que prolongan las recién sustituidas en la calle Gamazo. En esta última, que permanece cortada a la circulación desde el 9 de junio, los operarios fresaron la calzada días atrás para dar paso a lo largo de esta semana al asfaltado que permitirá su reapertura el próximo viernes o, a lo sumo, el sábado siguiente.

La intervención alcanzará también, y con la misma fecha para su reapertura completa, al tramo de salida de la plaza de Madrid, donde puntualmente se pondrá cortar un segundo carril, en cuanto remate la obra Aquavall.

El propio alcalde, Jesús Julio Carnero, confirmó el pasado viernes, durante su visita a Gamazo para anunciar que los comerciantes y hosteleros afectado por su cierre durante cinco meses recibirán compensaciones de hasta 2.400 euros, que la intención es reabrir por completo esta vía y la salida de la plaza de Madrid a lo sumo el próximo sábado, día 15.

«Sin incidencias reseñables»

Y el Ayuntamiento, en paralelo, ha emitido un comunicado este domingo para agradecer la «comprensión» de los vecinos y comerciantes de las cercanas calles Estación y Vía, cuyo nexo de unión permanecerá cortado al tráfico hasta el 19 de diciembre, y ha defendido que el cierre a la circulación de la unión de dichas vías «no está ocasionando incidencias reseñables» en la circulación, que está siendo desviada por Padre Claret hacia la Circular para después volver a salir por Cistérniga a la calle Vía.

El Consistorio, en el mismo comunicado, recuerda que se «la intervención tiene como objetivo mejorar la red de abastecimiento y saneamiento y garantizar así un servicio más eficiente en la zona».

Las obras, y el corte del tramo de Estación y Vía, entre Padre Claret y Bailarín Vicente Escudero, donde se han suprimido temporalmente más de centenar de aparcamientos, comenzaron el pasado jueves (día 6) sin esperar a la reapertura de Gamazo, prevista para la semana que viene.