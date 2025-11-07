El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el concejal de Comercio, Víctor Martín, conversan con uno de los comerciantes de Gamazo. Rodrigo Jiménez
Valladolid

El Ayuntamiento compensará con 2.400 euros a los comerciantes de Gamazo y abre esta vía a otras calles en obras

Los comercios deberán justificar la disminución de su facturación para recibir durante seis meses una ayuda mensual de entre 300 y 400 euros

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:54

Comenta

La compensación es para quince establecimientos situados en los tramos de la calle Gamazo afectados por las obras desde junio. Negocios minoristas y de ... servicios personales situados a pie de calle, con acceso desde la vía pública. Las ayudas directas serán de entre 300 y 400 euros y se abonarán durante seis meses, el mismo tiempo en que los trabajos de Aquavall para la renovación integral de las redes de abastecimiento han afectado la vía. «Una ayuda que de alguna manera mitigue lo que ha sido este tiempo en el que el comercio minorista se ha visto menoscabado y muy deteriorado, derivado de la larga duración de esta actuación», ha apuntado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  3. 3 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  4. 4 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  5. 5 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  6. 6

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  7. 7 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  8. 8

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10

    Heridos un hombre y una mujer tras volcar un monovolumen en Amusco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento compensará con 2.400 euros a los comerciantes de Gamazo y abre esta vía a otras calles en obras

El Ayuntamiento compensará con 2.400 euros a los comerciantes de Gamazo y abre esta vía a otras calles en obras