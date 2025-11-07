El Ayuntamiento compensará con 2.400 euros a los comerciantes de Gamazo y abre esta vía a otras calles en obras

La compensación es para quince establecimientos situados en los tramos de la calle Gamazo afectados por las obras desde junio. Negocios minoristas y de ... servicios personales situados a pie de calle, con acceso desde la vía pública. Las ayudas directas serán de entre 300 y 400 euros y se abonarán durante seis meses, el mismo tiempo en que los trabajos de Aquavall para la renovación integral de las redes de abastecimiento han afectado la vía. «Una ayuda que de alguna manera mitigue lo que ha sido este tiempo en el que el comercio minorista se ha visto menoscabado y muy deteriorado, derivado de la larga duración de esta actuación», ha apuntado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

La cuantía total, en máximos, asciende hasta los 36.000 euros para todos los comercios. Para acceder a la compensación, los interesados deberán aportar documentación para que Aquavall verifique la disminución de la actividad a tenor de la intervención en la calle, con el objetivo de garantizar que la ayuda sea «justa y proporcional». «Comparando cuál era la facturación en un tiempo similar en el año anterior y en el presente ejercicio», ha matizado Carnero. En cualquier caso, el Ayuntamiento prevé que se puedan acoger alrededor de quince establecimientos situados en Gamazo. Desde el Consistorio también remarcan que actualmente no hay programadas otras obras de características y duración similares en la ciudad, pero que se «comprometen» a estudiar medidas similares en el caso de que se diera una situación comparable en el futuro.

La calle abrirá la próxima semana tras su asfaltado, siempre que el tiempo acompañe

«Sé que es una actuación que ha producido un gran trastorno a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de esta calle y esta zona. También un trastorno muy especial para el comercio de esta calle. Lo que podemos decir es que por fin conseguimos tener hecha la actuación. No queremos que ningún negocio tenga que cerrar por una obra necesaria. Donde haya afección prolongada, habrá acompañamiento económico y administrativo», ha destacado el alcalde. De esta forma, el anuncio de Carnero abre esta vía para compensar los agravios producidos por las obras en otras zonas de la ciudad.

Junto con la ayuda económica directa, el alcalde también ha informado de que el Ayuntamiento correrá a cargo con la totalidad del coste de la iluminación navideña, que tradicionalmente pagan entre el Consistorio y la administración. «Recobramos una calle que ha estado demasiado tiempo en obra, porque era necesario acometer esta intervención, no podíamos esperar más dada la obsolescencia que tenían las canalizaciones de Gamazo, algunas de las cuales tienen más de cien años de antigüedad», ha añadido el regidor. Respecto a otras bonificaciones, el Ayuntamiento recuerdo que los comercios afectados pueden acogerse a bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas y a la Reducción en la tasa de terrazas.

La calle todavía permanecerá cerrada, con la última previsión de apertura para la próxima semana. Si el tiempo es benévolo, el asfaltado integral de la vía se realizará entre el lunes y el martes con la intención de que la reapertura sea una realidad antes del 15 de noviembre. «En función de la climatología podrá recobrar la normalidad», ha matizado Carnero. La intervención ha contemplado la sustitución de las tuberías de abastecimiento en toda la calle, renovando las redes que habían llegado al final de su vida útil. Además, se ha ampliado y modernizado la red de saneamiento, adaptándola a las necesidades actuales de caudal u seguridad. La inversión total suma cien mil euros en la renovación parcial de 2024 más otros 540.000 euros para completar la renovación integral en todo el tramo.