Valladolid afronta el paso de la Vuelta a España con el cierre completo del circuito
Retenciones en la avenida de Salamanca, en el cruce con la avenida de Miguel Ángel Blanco.

Retenciones en la avenida de Salamanca, en el cruce con la avenida de Miguel Ángel Blanco. J. Sanz

Valladolid

El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito

El corte de Isabel la Católica atasca el entorno y el adelanto de los desvíos de Auvasa genera confusión entre los usuarios

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:40

Valladolid ha amanecido este jueves entre una cierta confusión generada por los cambios de última hora, acordados ayer por la noche, y que conllevarán un ... tijeretazo al recorrido de la contrarreloj de la Vuelta a España que recorrerá la ciudad, en torno al eje del Paseo de Zorrilla, entre las 14:35 (se ha retrasado la salida) y las 17:17 horas. Será una ruta más lineal, de tan solo 12,2 kilómetros, que discurrirá entre San Pablo (la salida) y la plaza de Zorrilla (la meta) y que liberará del paso de los ciclistas, léase de los cortes de tráfico, a barrios enteros como, sobre todo, Huerta del Rey y Parquesol.

