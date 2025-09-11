El tijeretazo a la Vuelta no evita los atascos y las protestas contra Israel en torno al nuevo circuito

Valladolid ha amanecido este jueves entre una cierta confusión generada por los cambios de última hora, acordados ayer por la noche, y que conllevarán un ... tijeretazo al recorrido de la contrarreloj de la Vuelta a España que recorrerá la ciudad, en torno al eje del Paseo de Zorrilla, entre las 14:35 (se ha retrasado la salida) y las 17:17 horas. Será una ruta más lineal, de tan solo 12,2 kilómetros, que discurrirá entre San Pablo (la salida) y la plaza de Zorrilla (la meta) y que liberará del paso de los ciclistas, léase de los cortes de tráfico, a barrios enteros como, sobre todo, Huerta del Rey y Parquesol.

El recorte a la etapa, motivado por la previsión de que se produzcan incidentes por las protestas contra Israel, no ha evitado que la ciudad sufriera las primeras retenciones de consideración desde primera hora de la mañana en todas las vías situadas en torno al paseo de Isabel la Católica, que permanece cerrado desde las 7:00 horas -allí están los autobuses de los equipos y el grueso de los vehículos de la organización-, con especial incidencia en la avenida de Salamanca, donde se han sucedido las retenciones entre los puentes de Juan de Austria y Mayor (en este sentido de circulación), fruto del cierre de los pasos (cerrados) de Isabel la Católica y Poniente.

Los atascos se han sucedido también en la salida de La Rondilla, desde la Rondilla de Santa Teresa, hacia el Puente Mayor; así como en las propias calles del centro urbano -el circuito interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)- con salida desde la plaza de España. Allí se han desviado los vehículos hacia Duque de la Victoria por el cierra, también desde primera hora, de la plaza de Zorrilla, donde se encuentra la meta.

Las primeras horas de cortes en torno al circuito, que se cerrará por completo a la circulación entre las 11:00 y las 17:30 horas, aproximadamente, se han saldado así con retenciones, sí, pero sin incidentes reseñables, según han confirmado fuentes de la Policía Municipal, cuyos agentes permanente apostados en los puntos más conflictivos para regular la circulación.

Lo que ha provocado más «confusión» ha sido el adelanto, en dos horas, de los desvíos y los cambios de horarios de las líneas de Auvasa (casi todas) afectadas por los cortes de tráfico, que se han adelantado a las 7:30 horas y que han dejado sin servicio, desde las 9:30 a las líneas 16, H, 23 y 26. El resto (líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 24, C! y C2) funcionan con desvíos.

El tijeratazo al recorrido de la Vuelta no ha supuesto cambio alguno en cuanto a las protestas convocadas por la plataforma solidaria con Palestina, que ha eliminado, eso sí, cuatro de los once puntos previstos para concentrarse. Mantienen los horarios de las protestas, en principio, convocadas como estáticas y que se desplegarán de 13:45 a 17:30 horas en torno a la salida (plaza de San Pablo) y la llegada (plaza de Zorrilla); así como en el Calderón, la plaza de la Universidad, el puente de Isabel la Católica, el puente de Adolfo Suárez y la rotonda de Vallsur.

Los convocantes animan a los activistas a acudir con banderas palestina y kufiyas (el pañuelo tradicional palestino) y a protestar de forma «pacífica» contra la presencia del equipo Israel Premier Tech en el pelotón y el genocidio en Gaza.

El nuevo circuito de la etapa, que pasa de los 27,2 kilómetros previstos a 12,2, es el siguiente: salida en San Pablo y paso por Angustias, Echegeray, Arzobispo Gandásegui, Universidad, López Gómez, plaza de España, Claudio Moyano, Doctrinos, puente de Isabel la Católica, avenida de Miguel Ángel Blanco, Joaquín Velasco Martín, Sánchez Arjona, puente de Adolfo Suárez, Hospital Militar, Paseo de Zorrilla y carretera de Rueda (hasta la plaza de Castilla y León) para después regresar por Zorrilla camino de la meta en la plaza de Zorrilla.