El condenado durante el juicio en la Audiencia de Valladolid en noviembre del año pasado. Iván Tomé

El Supremo ratifica seis años y medio de prisión por dejar tuerto a otro hombre de un botellazo

El ya condenado por sentencia firme golpeó a la víctima durante las fiestas de Arroyo de 2022, lo que le provocó la pérdida de uno de sus ojos

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 06:56

Sentencia firme. El Tribunal Supremo ha ratificado los seis años y medio de prisión para Soufian Smires por dejar tuerto a José Fernández después de ... propinarle un golpe con una botella durante las fiestas de Arroyo de la Encomienda, en junio de 2022. De esta forma, rechaza el recurso de casación del ya condenado al considerar que durante el juicio en la Audiencia de Valladolid se realizó «un análisis exhaustivo de la valoración de la prueba». Asimismo, considera que los reconocimientos fotográficos constituyen una «prueba de cargo válida y apta» para desvirtuar la presunción de inocencia.

