El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Herido un joven de 19 años al salirse una furgoneta de la A-62 en Alaejos

El accidente se ha producido a las nueve y media de la mañana de este miércoles

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:51

Comenta

Un joven de 19 años ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico en la A-62 a la altura de la localidad vallisoletana de Alaejos. El siniestro se ha producido sobre las 9:30 horas en el kilómetro 188, sentido Valladolid, de la citada autovía, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada en la que se alertaba de la salida de vía de una furgoneta de señalización de un transporte especial.

Noticias relacionadas

Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años

Una empresa de transportes suma treinta robos de gasoil y 30.000 euros en pérdidas en cinco años

Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media

Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media

En principio no se informaba de heridos, si bien posteriormente se solicitó asistencia sanitaria para un joven de 19 años, que se encontraba consciente y contusionado, con mareos y dolor de cuello.

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia para atender al herido. Por el momento no ha trascendido si ha requerido traslado hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  2. 2 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  3. 3 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  4. 4 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  5. 5 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7 Euromillones se da un paseo por un barrio de Valladolid
  8. 8

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  9. 9 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral
  10. 10

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido un joven de 19 años al salirse una furgoneta de la A-62 en Alaejos

Herido un joven de 19 años al salirse una furgoneta de la A-62 en Alaejos