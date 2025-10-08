Herido un joven de 19 años al salirse una furgoneta de la A-62 en Alaejos El accidente se ha producido a las nueve y media de la mañana de este miércoles

El Norte Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:51

Un joven de 19 años ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico en la A-62 a la altura de la localidad vallisoletana de Alaejos. El siniestro se ha producido sobre las 9:30 horas en el kilómetro 188, sentido Valladolid, de la citada autovía, cuando la sala de operaciones del 112 recibió una llamada en la que se alertaba de la salida de vía de una furgoneta de señalización de un transporte especial.

En principio no se informaba de heridos, si bien posteriormente se solicitó asistencia sanitaria para un joven de 19 años, que se encontraba consciente y contusionado, con mareos y dolor de cuello.

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia para atender al herido. Por el momento no ha trascendido si ha requerido traslado hospitalario.