El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Santa María de la Cabeza de Valladolid, lugar de los hechos. Carlos Espeso

Valladolid

Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media

El padre, que en un principio alegó que había bajado a hacer un recado, reconoció el abandono y apuntó que «no tenía con quién dejar al niño»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 20:08

Comenta

La Policía Nacional de Valladolid, en colaboración con la Municipal, ha detenido al padre de un niño de 8 años por un delito de abandono ... temporal del menor al dejarle solo, «sin posibilidad de salir del domicilio», en la mañana del 4 de octubre. Los hechos se desarrollaron el pasado sábado después de que el progenitor se fuera de casa a las 7:00 horas «cerrando con llave» su domicilio de la calle Santa María de la Cabeza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  2. 2

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  3. 3 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  4. 4 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  5. 5 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  6. 6

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  7. 7 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  8. 8 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  9. 9

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  10. 10 Se notifica un nuevo caso de gripe aviar en Olmedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media

Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media