Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media

ValladolidDetenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
El padre, que en un principio alegó que había bajado a hacer un recado, reconoció el abandono y apuntó que «no tenía con quién dejar al niño»
Valladolid
Martes, 7 de octubre 2025, 20:08
La Policía Nacional de Valladolid, en colaboración con la Municipal, ha detenido al padre de un niño de 8 años por un delito de abandono ... temporal del menor al dejarle solo, «sin posibilidad de salir del domicilio», en la mañana del 4 de octubre. Los hechos se desarrollaron el pasado sábado después de que el progenitor se fuera de casa a las 7:00 horas «cerrando con llave» su domicilio de la calle Santa María de la Cabeza.
No fue hasta las 12:00 horas de ese mismo día cuando la madre del niño, separada del padre, se enteró de la situación al mantener una llamada telefónica con su exmarido. En ese momento, la progenitora comunicó los hechos a la Policía, que se personó en la casa. Allí, al otro lado de la puerta, los agentes pudieron hablar con el menor de edad, que apuntó en ese momento que su padre se había ido a trabajar a las 7 de la mañana y que le había dejado solo.
Tras esperar media hora en el rellano del domicilio, llegó el padre. En un primer momento alegó que acababa de bajar para hacer un recado, si bien reconoció ante los policías que se había ido a trabajar y que tuvo que dejar solo a su hijo porque «no tenía con quién dejar al niño»
«Nervioso y llorando»
Finalmente, el padre abrió la puerta de la vivienda y los agentes se encontraron a un niño «nervioso y llorando», sobre todo tras la reprimenda del padre. En ese momento, la Policía Nacional detuvo al hombre, mientras que la Policía Municipal levantó acta para dar traslado de los hechos a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid.
El menor, en buen estado de salud y tras cinco horas y media encerrado, fue recogido por la madre para poner rumbo al domicilio de ella.
