Carretera N-601 en las inmediaciones de Mojados, donde se produjo el accidente. Google Maps

Valladolid

Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio

El vecino, de 72 años, iba andando por el cruce de la urbanización Las Fuentes, junto a la N-601, cuando fue alcanzado por al menos tres vehículos

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:24

Comenta

A medida que se iban conociendo más datos del atropello ocurrido en Mojados la noche de este domingo en el kilómetro 166 de la carretera ... N-601 (a las afueras de la localidad), la consternación y la tristeza se hacía más evidente entre unos vecinos que celebraban sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio