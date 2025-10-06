Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio

A medida que se iban conociendo más datos del atropello ocurrido en Mojados la noche de este domingo en el kilómetro 166 de la carretera ... N-601 (a las afueras de la localidad), la consternación y la tristeza se hacía más evidente entre unos vecinos que celebraban sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario.

Poco antes de las diez de la noche, Ignacio, de 72 años caminaba por la carretera del cruce de la urbanización Las Fuentes cuando la fatalidad se cruzó en su camino y fue atropellado por, al menos tres vehículos, en un momento en el que en esa carretera se encontraba gran afluencia y densidad de tráfico por la celebración de un encierro urbano a las once de la noche. Según las primeras hipótesis, habría sido el impacto con el retrovisor de un primer vehículo, que no pudo esquivar por completo al hombre, el que habría tirado con gran fuerza al suelo a este vecino que, instantes después, fue arrollado por al menos dos vehículos más.

Aunque los servicios de emergencias se coordinaron enseguida enviando una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Portillo, así como agentes de Guardia Civil de Tráfico, el personal sanitario de Sacyl solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre a causa del atropello de varios vehículos.

La situación del hombre en la carretera, así como la ausencia de prendas reflectantes y una escasa iluminación en el momento del siniestro desencadenaron la tragedia de unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil, ya que el conductor del primer vehículo que arrolló a Ignacio no se detuvo de forma inmediata tras el impacto. Según ha trascendido, el conductor se dirigió a su vivienda y contó lo sucedido aunque momentos después, volvió para explicar su implicación en el fatal accidente a las autoridades y por el momento no constan detenciones relacionadas con este multiatropello que causó momentos de gran confusión y nerviosismo en la localidad. «No sabíamos quién era, se llegó a decir que si se trataba de un niño... fue un poco caos al principio», relata un vecino Mojados.

«Bohemio e ingobernable»

La misma localidad que hoy lamenta la pérdida de Ignacio, un vecino al que califican como «muy buena persona, aunque algo peculiar». Este hombre de 72 años vivía en una vivienda de la urbanización del Cardiel, aunque por las condiciones en las que residía se trata de una persona vulnerable. «Nunca ha querido ayuda de nadie incluso aunque pasara muchos apuros para mantenerse, él siempre quería ser autosuficiente y vivía a su manera. Nunca se ha metido con nadie, le teníamos bastante aprecio», recuerda un conocido de Ignacio.

Le definen como «un hombre bohemio e ingobernable» que siempre ha llevado un modo de vida «fuera de los establecido». Ignacio vivía solo y era muy habitual ver a este vecino andando por la carretera donde este domingo perdía la vida. «Le dimos un chaleco reflectante, sabía que tenía que llevarlo pero no quería, la Guardia Civil se lo había advertido muchas veces, pero él era así», apunta este hombre que prefiere mantenerse en el anonimato y que lamenta la muerte de Ignacio al igual que «la desagradable situación por la que tienen que estar pasando los conductores que no pudieron evitar atropellarlo».