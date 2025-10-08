Detenidos padre e hijo en Medina del Campo por robos en explotaciones agrícolas Los detenidos obtuvieron más de 15.000 euros con la venta de material sustraído

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Citrome, ha procedido a la detención de padre e hijo, de nacionalidad extranjera y vecinos de Medina del Campo, por los supuestos delitos de robo con fuerza en explotaciones agrícolas y colaboración en los mismos, tras sustraer esferas de latón de las llaves de riego, así como metales valiosos (cobre, latón, aluminio), baterías y chatarra.

La operación se inició tras detectar un incremento significativo de robos en explotaciones agrícolas durante el presente año. En respuesta, la Guardia Civil puso en marcha una serie de investigaciones en el marco de la operación Citrome, con el objetivo de esclarecer y erradicar estos delitos. Para ello, se mantuvieron numerosos contactos con colectivos de agricultores, quienes aportaron información clave.

Las pesquisas comenzaron a raíz de tres denuncias por robos cometidos en las localidades de Siete Iglesias de Trabancos, Alaejos y Ataquines. Gracias a las declaraciones de testigos y al reconocimiento de un vehículo implicado, se logró identificar a los presuntos autores.

Tras realizar inspecciones en varias chatarrerías de la provincia de Valladolid, se detectaron múltiples ventas realizadas por los detenidos, con un beneficio superior a los 15.000 euros. Las fechas y el tipo de material vendido coincidían con los hechos denunciados desde principios de año.

Colectivos agrícolas

Con estos indicios, se procedió a la detención de los dos individuos, logrando esclarecer un total de 20 hechos delictivos. La operación ha contado con el agradecimiento y la colaboración activa de los colectivos agrícolas, reforzando el compromiso de la Guardia Civil con la seguridad en el entorno rural.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.