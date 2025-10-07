El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantas de marihuana intervenidas por la Guardia Civil. El Norte

Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de la localidad vallisoletana por un presunto delito contra la salud pública

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 13:12

Comenta

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un vecino de Tudela de Duero como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de drogas, concretamente cannabis, en una finca de la citada localidad vallisoletana.

Agentes del instituto armado, tras llevar a cabo las correspondientes gestiones, localizaron una finca en el municipio en la que se intuía que en el interior de la misma existía una plantación de cannabis sativa.

Noticias relacionadas

Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid

Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid

Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio

Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio

Así, los guardias civiles, con la pertinente autorización del juzgado de guardia, llevaron a cabo la entrada y registro de la parcela rural, donde se incautaron un total de 22 plantas de gran tamaño, 15 de ellas en avanzado estado de floración y 7 ya recolectadas.

La Guardia Civil instruyó las diligencias, que fueron puestas a disposición del juzgado de guardia de Valladolid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  2. 2

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  3. 3 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  4. 4

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  7. 7 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  8. 8

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  9. 9 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  10. 10

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero

Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero