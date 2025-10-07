Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero La Guardia Civil ha investigado a un vecino de la localidad vallisoletana por un presunto delito contra la salud pública

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un vecino de Tudela de Duero como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de drogas, concretamente cannabis, en una finca de la citada localidad vallisoletana.

Agentes del instituto armado, tras llevar a cabo las correspondientes gestiones, localizaron una finca en el municipio en la que se intuía que en el interior de la misma existía una plantación de cannabis sativa.

Así, los guardias civiles, con la pertinente autorización del juzgado de guardia, llevaron a cabo la entrada y registro de la parcela rural, donde se incautaron un total de 22 plantas de gran tamaño, 15 de ellas en avanzado estado de floración y 7 ya recolectadas.

La Guardia Civil instruyó las diligencias, que fueron puestas a disposición del juzgado de guardia de Valladolid.