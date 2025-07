Tú a Suances y yo a Benidorm: estos son los destinos preferidos de los vallisoletanos para su verano

Fijo que a estas alturas del año, mediados de julio, hay quien lee estas líneas desde la pantalla de su móvil en Noja, en Llanes, ... Chiclana o Conil. Seguro que ya hay vallisoletanos que tienen reservado apartamento en Suances, piso en Sanxenxo, hotel en Benidorm. Y muchos otros que tienen la maleta a punto para marcharse en unos días a la casa del pueblo. O que, de hecho, ya están allí. Valladolid se prepara para vivir un importante éxodo de veraneantes, que durante los meses de julio y agosto se marchan de la provincia rumbo a sus vacaciones o sus lugares de descanso.

¿Cuántos? Es difícil saberlo con absoluta precisión. La mejor aproximación es la que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la geolocalización de los teléfonos móviles. A partir de un rastreo de las tres principales operadoras de telefonía, el INE determina cuántas personas hicieron noche lejos de su domicilio habitual. Por secreto estadístico, solo se ofrecen datos de orígenes y destinos con al menos treinta personas implicadas. Es decir, si hay veinte vecinos de Laguna que han viajado a Chiclana, no aparecen consignado en el recuento. Así, hay desplazamientos que se escapan de la estadística. El conteo, por lo tanto, no es exhaustivo, pero sí que ofrece claras tendencias sobre dónde pasan los vallisoletanos las vacaciones y donde viajan (porque también hay movimientos por razones de trabajo) durante los meses de julio y agosto.

¿Y cuáles son estos destinos? Por encima de todos, Cantabria. La comunidad vecina (con playas a tiro de piedra de la meseta) se sitúa en cabeza, con 33.742 viajeros contabilizados en julio y 37.254 en agosto. Entre las quince primeras posiciones de julio, hay cinco de Cantabria (Santander, Suances, Noja, Comillas y San Vicente de la Barquera). Entre las quince primeras de agosto, hay cuatro (se cae Comillas), porque en ese mes suben las visitas a municipios de las provincias más cercanas (Palencia, Zamora o Segovia), con el viaje al pueblo de la familia como principal reclamo y las fiestas patronales como imán.

Destaca, de nuevo, al igual que con los datos del año anterior (2023), el caso de Madrid. La capital se posiciona, en los dos meses del verano, como el municipio que recibe más viajeros vallisoletanos. Pero con un matiz. En julio de 2024 fueron 16.622. En agosto, la cifra se desplomó hasta los 10.001. La caída de la actividad laboral en plena canícula redujo de manera significativa los viajes a la capital e intensificó los movimientos hacia opciones más vacacionales. Así, Santander (segunda localidad de destino) pasa de 5.752 en julio a 6.360 en agosto. Gijón (medalla de bronce), de 3.976 a 4.529. Benidorm (en cuarto lugar), de 3.304 a 3.830. Y este movimiento al alza se produce en casi todos los tradicionales destinos turísticos.

¿Por qué? Porque aunque se ha desestacionalizado mucho (los altos precios expulsan a muchos viajeros a finales de junio o principios de septiembre), agosto es todavía el mes más habitual para las vacaciones. El INE contabilizó, a partir de los teléfonos móviles, 232.839 pernoctaciones de vallisoletanos fuera de Valladolid en agosto de 2024. Fueron 217.039 en julio. No hay que traducir directamente esto en número de personas porque hay viajeros sin móvil (como los niños) y turistas que pueden hacer noche en diversos destinos a lo largo del mes.

¿Alguna curiosidad más? Entre los veinte primeros destinos se cuelan en julio dos localidades de Cádiz (Conil de la Frontera y Chiclana). Justo después viene el primer punto de Galicia, Sanxenxo (puesto 21 en julio, con 1.547 viajeros en julio y 2.184 en agosto). Y entre los destinos preferidos de Levante, después de Benidorm, están Alicante, Torrevieja (con más en agosto), Valencia y Gandía (con más en julio).

En las siguientes tablas, puedes introducir el nombre de una localización y descubrir cuántos móviles de vallisoletanos se han detectado ahí. Primero en el mes de julio, con Noja, Llanes o Miengo en posiciones destacadas.

En agosto, escalan posiciones Granada, Toro o Dueñas, junto a destinos de playa como Málaga o Arnuero (en Cantabria)

Por provincias, Cantabria lidera de largo en los dos meses veraniegos. En julio le sigue Madrid y en tercer lugar está Palencia. En agosto, después de Cantabria se sitúa Zamora y Palencia repite en tercera posición. Madrid cae al séptimo lugar, después de ser adelantado en agosto por Palencia, Segovia, Asturias y León. Esto evidencia el tirón del pueblo como destino vacacional, incluido el de todos aquellos que residen durante el invierno en la capital y que aprovechan el calor para regresar a sus localidades de origen. Zamora (19.754), Palencia (19.671) y Segovia (16.244) suman más de 55.000. Le siguen Asturias (15.622) y León (14.242). La octava posición es para Alicante (11.782).

El trabajo estadístico no incluye los desplazamientos dentro de la provincia, así que no es posible saber cuántos vecinos de Parquesol, por ejemplo, se van durante estos días a Peñafiel. O cuántos de Delicias o Pajarillos se instalan en verano en Tordesillas o Tudela de Duero. Sí que es posible conocer, en cambio, los movimientos al extranjero. De acuerdo con este trabajo experimental del INE (no la incluyen como estadística oficial), hubo 24.000 salidas a otros países extranjero en julio y 16.898 en agosto.

En el primero de los meses, destacan Portugal (8.008), Francia (5.164) e Italia (2.388). En agosto, repiten en estos tres mismos destinos, pero con menos viajeros en todos los casos (4.714, 4.134 y 1.616, respectivamente). Hay destinos que solo aparecen en el recuento estadístico en agosto (Qatar, Egipto y Emiratos Árabes Unidos) y otros que solo figuran en julio (Eslovenia o Letonia). En agosto hay también más viajes a Japón, Polonia, Suiza o Noruega, mientras que son más los viajeros de julio hacia Malta, Irlanda, Croacia o Países Bajos.