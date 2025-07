De dónde vienen los 100.000 veraneantes que llenan tu pueblo en julio y agosto

Hay negocios que no pueden cerrar sus puertas en verano porque hacen, claro, su agosto en agosto. Y también en julio. Panaderías con los hornos ... a tope de barras y baguetes. Bares con esos grifos de cerveza fresca que son imposibles de cerrar. Quioscos que venden más chuches, ultramarinos que sellan más primitivas, carnicerías donde hay más carne que filetear. Valladolid se prepara para recibir el aluvión de todos los estíos, con más de cien mil veraneantes en la provincia.

El Gobierno no ha actualizado aún la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, una herramienta en la que los ayuntamientos hacen una previsión sobre cuál es el pico máximo de residentes que alcanzan a lo largo del año (y que suele coincidir con el verano). Este documento sirve para planificar los servicios que prestan a sus ciudadanos y que se han de reforzar cuando la población se incrementa con la llegada de foráneos. Por ejemplo, la recogida de basuras.

El caso es que, a estas alturas, todavía no se han publicado las cifras de este ejercicio (siempre en relación con el año anterior). Así que, la referencia más reciente se corresponde con cifras de 2023. Para ese año, los cálculos decían que los municipios vallisoletanos recibirían, como máximo, 139.005 visitantes, con localidades que incluso llegaban a duplicar su población.

A falta de estas cifras, se puede recurrir a otros indicadores para saber cómo impacta en los pueblos de la provincia el desembarco de veraneantes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica desde hace tres años un trabajo experimental en el que calcula el número de personas que visitan un territorio concreto en función de la geolocalización de los teléfonos móviles. Para ello, recaban datos anónimos de las tres principales operadoras del país. La estadística tiene en cuenta el lugar de residencia habitual de esas personas y anota (a partir de la ubicación de las antenas a las que se conectan) si hicieron noche en un municipio distinto. Este trabajo presenta fallas. Por ejemplo, no tiene en cuenta a las personas que carecen de móvil (son pocas, pero ahí se escapan muchos niños). Tampoco, que también las hay, a los que disponen de dos líneas. Y hay, sobre todo, una gran carencia. Los datos se refieren a movimientos entre provincias. Así que no se consigna el enorme flujo de población que se produce durante estas semanas entre la capital y los municipios del entorno. Hay vecinos de la ciudad que aprovechan estos meses para mudarse a la casa del pueblo, pero este trabajo del INE no los tiene en cuenta. Por lo tanto, hay que conformarse con las cifras referidas a los viajeros llegados desde otras provincias. Que no son pocos.

El INE concluye que Valladolid recibió en julio del año pasado, al menos, 114.910 viajeros. De ellos, 60.653 en la capital y 54.257 en la provincia. En agosto, la cifra global fue ligeramente inferior (107.189), pero destaca algo importante, el medio rural recibió más personas (57.293) que la ciudad (49.896). Las fiestas de los pueblos, el regreso al hogar familiar o las vacaciones en la segunda residencia son claves para explicar este incremento de población, que incluso obliga a algunos ayuntamientos a adoptar medidas extraordinarias.

El alcalde de Viana de Cega, Alberto Jesús Collantes, ha emitido un bando en el que, «ante la afluencia de personas al centro de nuestro municipio», informa de cortes de tráfico y la peatonalización de varias calles, tanto los viernes por la tarde noche como los fines de semana, desde las 13:30 horas. De acuerdo con este informe a partir de los móviles, Viana recibió 422 viajeros en julio y 355 en agosto. La mayor parte proceden de Madrid, pero también los hay de Burgos, Cantabria, Palencia o Zamora.

Estas son, precisamente, algunas de las provincias que registran mayores cifras de viajeros. Madrid está en cabeza, con 41.593 turistas en julio y 36.111 en agosto. Le siguen los llegados desde territorios limítrofes, como Palencia (más de 8.000 en ambos meses), Zamora (más de cinco mil) o León. Después de Madrid, la primera zona ajena a Castilla y León con más visitantes es Asturias (4.169 en julio y 3.629 en agosto), seguida por Barcelona y Vizcaya. El País Vasco es una fuente habitual de visitantes (sobre todo en agosto) debido a la importante emigración que se vivió hacia allí, especialmente en las décadas de 1960 y 1970.

En las siguientes tablas y mapas puedes consultar las provincias de origen de los visitantes a Valladolid durante los meses de verano.

¿Y a dónde van? El INE también permite determinar dónde pasan estos viajeros la noche. Con una precisión. Por motivos estadísticos, solo se contabilizan aquellos puntos donde llegan al menos 30 personas de la misma provincia. Esto hace que haya muchos casos que se escapen de este trabajo, pero sí que permite ver varias tendencias. Por ejemplo, que la cercanía con otras provincias es clave. En Íscar, la mayor parte de sus foráneos llega desde Segovia (1.990 en julio y 1.842 en agosto). En Peñafiel, después de Madrid, destaca Burgos (con 374 en julio y 629 en agosto, en pleno apogeo de sus fiestas). En Mayorga la mayoría procede de León (735 en julio y 933 en agosto) y en Alaejos, por detrás de Madrid y Guipúzcoa, están Salamanca y Zamora.

A continuación, si introduces en la tabla el nombre de un municipio, podrás ver las principales provincias de procedencia de sus viajeros.

Por localidades, Tordesillas se sitúa en cabeza en julio (3.951), seguida por Medina del Campo (3.684), Peñafiel (3.085) e Íscar (5.788). En agosto, la localidad más visitada es Medina del Campo (4.550), seguida por Peñafiel (4.178) y Tordesillas en tercer lugar (3.323). Los municipios con fiestas en agosto reciben más viajeros en ese mes. Ocurre en Tudela de Duero (1.810 frente a los 1.459 de julio), Rueda (1.360 frente a 901) o Becilla de Valderaduey (416 frente a 181).

Junto a los datos nacionales, también es posible rastrear el móvil de los viajeros extranjeros, que el INE cifra en 41.739 para el mes de julio y 42.660 para agosto. En este caso, no se llega al detalle del municipio de acogida, sino que simplemente se atiende a la provincia que visitaron.

En julio, los principales lugares de origen fueron Francia (11.328), Países Bajos (4.871) y Alemania (4.728). En agosto, Francia sigue líder (16.486), seguido de Alemania (4.841) y los Países Bajos caen del podio al ser adelantados por Portugal (3.627). En este caso, puede que estas personas no eligieran Valladolid como punto final de viaje, sino que hicieran noche aquí, como parada intermedia hacia su destino de vacaciones.