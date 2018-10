Los 'skaters' reclaman lugares para practicar el patinaje y evitar multas Los 'skaters' Adrián Pérez y Manuel Castellón posan en la Acera de Recoletos, lugar donde tienen prohibido patinar :: / Rubén V. Justo La Concejalía de Deportes estudiará la creación de espacios para esta modalidad, pero compatibles con los peatones RUBÉN V. JUSTO Lunes, 22 octubre 2018, 08:06

«Auténtico acoso policial». Así describen su realidad los 'skater' de Valladolid, un colectivo no organizado que, según un recuento que se realizó recientemente a través de un formulario por internet, reúne a 300 jóvenes vallisoletanos. El colectivo reivindica poder practicar su afición con mayor libertad en ciertos puntos de la ciudad como Portugalete, Acera Recoletos o las Moreras. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Castellón, habitual de esta práctica y que considera que el mundo 'skater' «es un desconocido» sobre el que existen ciertos prejuicios. Junto a su amigo Adrián Pérez, lleva diez años surfeando los bancos, bordillos y maceteros de la ciudad. Ambos sostienen que la situación no siempre fue igual. A día de hoy los importes de las multas suelen oscilar entre los 60 y los 90 euros a las personas que se montan sobre el patín en lugares no autorizados, aunque aseguran que existen sanciones que en algunos casos pueden llegar hasta los mil euros.

Precisamente denuncian la escasez de lugares autorizados donde poder llevar a cabo su afición. En 2013 el equipo de Gobierno de Javier León de la Riva abrió una pista de 'skate' que todavía puede visitarse junto a las inmediaciones del estadio José Zorrilla. 'El chapas', lo llaman. Critican que tan sólo dos de los nueve módulos que se construyeron son útiles para los patinadores. «Es un lugar perfecto para hacer trucos con las bicicletas, pero muchos módulos no sirven para los patines», explica Castellón.

Al margen de la pista, emplaza junto al estadio, no tienen permitido circular prácticamente por ningún lado. De ahí sus críticas ante las cada vez más numerosas denuncias, con sanciones de diferentes tipos en función de la práctica que en ese momento desempeñes: «Si estás saltando un bordillo en Recoletos te multan por estropear mobiliario público», señalan, y continúan mostrando su queja por otras de las sanciones, como puede ser el skate en las escaleras de Portugalete, «que dicen que ponemos en peligro a los viandantes» o en otros lugares de la ciudad, «por ir incluso a más velocidad que un peatón».

En la mayoría de las multas aparece como motivo de la sanción el hecho de «patinar sin autorización».

Son conscientes de que su actividad crea disidencias con muchos vecinos sobre todo por razones de ruido. En ese sentido, creen conveniente legalizar el 'skate' en ciertos puntos de la ciudad y proceder a la fijación de horarios en los que tanto vecinos como deportistas estén contentos.

En este sentido, el concejal de Participación Ciudadana, Deportes y Juventud, Alberto Bustos, se muestra de acuerdo en crear ciertos espacios para que los 'skater' vallisoletanos puedan realizar su actividad. «Acera Recoletos es un espacio muy bueno para potenciar el deporte entre la gente joven. Yo digo sí, si eso encaja con la compatibilidad con los peatones», manifiesta el edil.

El mapa prohibido

Circular por cualquier lugar está penado. La mayoría «son chavales entre los doce y dieciocho años y tienen miedo» por las multas policiales, empatiza Castellón. Sin embargo siguen acudiendo a ciertos lugares que por sus características son auténticos reclamos. Son sobre todo la Plaza de Portugalete, la acera de Recoletos y –aunque en menor medida– las Moreras.

«En la Plaza de Portugalete el problema fundamental es el ruido», explica Pérez mientras desliza con la mano las ruedas de su patín rosa sobre las baldosas de la plaza. Es una zona especialmente interesante para los 'skaters' por los dos niveles de escaleras que hay y que permiten la realización de trucos aéreos. «Para practicar nuestra afición no necesitamos grandes 'skateparks'», sostienen los jóvenes. «No son necesarias grandes inversiones, con instalar algún bordillo y banco de cemento sería suficiente, aclaran.

La Acera de Recoletos es el otro gran lugar del mapa prohibido. Muchos jóvenes acuden allí para surfear durante el fin de semana los bancos más cercanos a la estatua de Colón. Lo llevan haciendo durante años y, como es lógico, su actividad causa la erosión y ennegrecimiento de los bordes de los bancos.

«Supuestamente, las multas están destinadas a sanearlos, pero siguen estando igual», dice mientras señala el borde de uno de ellos. En ese sentido solicitan una pequeña zona en acera Recoletos que disponga de unos bancos de cemento dónde poder desempeñar su actividad. «De igual manera que hay unas cachas de baloncesto podría haber una pequeña zona para el 'skate'.