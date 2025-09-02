Los sindicatos defienden la reducción de la jornada a los profesores mayores de 55 años

Hay una cosa en la que están de acuerdo las organizaciones sindicales. Las negociaciones con la Consejería de Educación y la firma de un preacuerdo ... sobre las condiciones laborales del profesorado, ratificado la semana pasada en el Consejo de Gobierno, ha conseguido acuerdos y avances en puntos que se reivindicaban desde hace años. Aplauden esto y coinciden en otra cosa, que hay que avanzar en otras cuestiones. Las más cercanas en el horizonte del calendario se negociarán en octubre, cuando habrá nuevas reuniones con la administración para tratar la reducción del horario lectivo para los docentes mayores de 55 años y la compensación de la labor de la tutoría.

«La Junta se equivoca si cree que esto está hecho». Es la frase con la que José Antonio Sánchez, secretario responsable autonómico de Enseñanza de UGT resume la situación actual a escasos días de que el curso arranque de forma oficial en Castilla y León. «Este es un año clave para la mejora de las condiciones de los profesores, se debe abordar la subida salarial para equipararla con el resto de las comunidades autónomas. Es un acuerdo de punto y seguido», expone. Un mensaje que va en la misma línea del que aporta Isabel Madruga, presidenta del sector de Educación de CSIF. «No podemos perder de vista que seguimos exigiendo una negociación en el complemento específico para que todo el profesorado de la comunidad tenga una mejora contributiva, para equipararlo con el profesorado de las comunidades que tienen las contribuciones asignadas», expresa.

En el preacuerdo, que espera su publicación oficial en el Bocyl, se establece un incremento retributivo del cuarto y quinto sexenio y que supone un incremento de mil y dos mil euros anuales respectivamente. Esto se complementa con otras dos mejoras económicas, concretadas en un incremento de la remuneración de factor A de itinerancia para el profesorado que presta un servicio básico en el medio rural, que se debe desplazar por varios centros de distintas localidades. Una cuantía que pasa de nueve a quince euros, afirman desde CSIF. Además, los equipos directivos de los Centros Rurales Agrupados ven reconocida la compatibilidad entre el complemento por desarrollar su labor en un puesto singular y las funciones directivas en estos centros. Casi 80 euros al mes.

UGT y CC OO no descartan movilizaciones si no se dan pasos «suficientes» en las próximas negociaciones

«Unos incrementos de justicia. Eran cuestiones importantes que se debían atender ya», las define Christina Fulconis, portavoz de Stecyl. A las mejoras económicas se añaden la mejora de la atención a la diversidad, con la revisión y la ampliación de las categorías de alumnado computable, lo que se acompaña de un incremento de las plantillas de los equipos de Orientación Educativa y de los docentes de estas especialidades. Esto se traduce en que los equipos se incrementarán en 36 docentes que se incorporarán en los dos próximos cursos. «Se revisará de manera que se atienda a todo el alumnado que lo necesite y no haya ninguna disfunción entre los apoyos que reciben los estudiantes y el profesorado que da este apoyo».

«Son mejoras de fecha inmediata pero no son suficientes. Estaremos vigilantes para el cumplimiento del acuerdo, que todavía no se recoge en el Bocyl a pesar de que el curso vaya a comenzar. No es un logro definitivo, se debe exigir el desarrollo necesario», apunta José Antonio Alegre, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO. Desde el sindicato critican que la negociación que llevó al actual preacuerdo se realizó en unas fechas -verano- donde se dejó sin «capacidad de comunicación ni de movilización» con los docentes. «Ahora existe y si no se materializa o no se dan los pasos suficientes estamos dispuestos a hacer movilizaciones», apunta el responsable de Educación. Algo similar a lo que hace su homólogo de UGT. «Si no se abordan nuestras demandas también plantearemos manifestaciones», expone José Antonio Sánchez.

Ampliar La presidenta del sector de Educación de CSIF en Catilla y León, Isabel Madruga, y el seretario de negociación del sector de Educación, Mariano González. Leticia Pérez

Por su parte, desde la Consejería de Educación valoran el preacuerdo como «muy positivo» para mejorar las condicionas laborales de los docentes de los centros públicos de enseñanza no universitaria de la comunidad. «Se trata de un documento rubricado por todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación, lo que pone en valor el trabajo realizado por todas las partes. Es bueno para los docentes, ya que el profesorado más veterano va a ver subida su retribución, los docentes del medio rural y los equipos directivos de esas zonas rurales van a ver subir sus complementos», exponen las mismas fuentes.

Interinidad

Otro de los factores con los que inicia el curso y que también destacan desde los sindicatos es el nivel de interinidad con el que arranca este año escolar y que se relaciona en parte con que las oposiciones de junio no consiguen llenar todas las plazas ofertadas por falta de aprobados. Según CSIF, el porcentaje de interinos para este año alcanza el 19,51% -18,79% el curso anterior-, el 27,85% en Secundaria y Otros Cuerpos (Escuelas de Idiomas o de Artes) y el 9,96% en el caso de los Maestros. «Está claro que el modelo es disfuncional y no establece los requisitos adecuados para el profesorado. De hecho, muchos de los que no han superado la fase de oposición van a ser profesores interinos», apunta Mariano González, secretario de negociación del Educación en CSIF. «También nos preocupa que año tras año haya un tercio de vacantes que no son completas, son a tiempo parcial, lo que significa menos retribución y trabajar mitad de jornada o incluso menos», añade su compañera en el sindicato, Isabel Madruga.

«Es un problema estructural que nos aleja del objetivo del 8% de interinidad. La labor docente no se hace atractiva, no hay inversión y la educación nunca es un despilfarro. Si se invirtiera, se cubrirían más plazas», aseguran desde UGT. Y es, de nuevo una visión que comparten los sindicatos, que la profesión quizá no es tan deseable. «Es evidente que la profesión docente no es atractiva. Hay una dificultad creciente para llenar algunas especialidades. Se debe a una profesión docente que no tiene el atractivo suficiente», apuntan desde CC OO. «Parece que no es una profesión tan deseada», consideran desde Stecyl.

Entre otras decisiones recogidas en el preacuerdo aparecen la reducción de la burocracia, con medidas para simplificar la evaluación competencial, la dotación de personal técnico de Administración y Servicios, la reducción de horas lectivas de los equipos directivos para que puedan dedicarse a sus «múltiples funciones» o la creación del Departamento de Economía en centros donde se imparten ciclos formativos relacionados con la materia.