Dos niñas caminan al colegio durante el primer día de clases del curso pasado. Iván Tomé

Castilla y León

Los sindicatos defienden la reducción de la jornada a los profesores mayores de 55 años

El porcentaje de interinos para este año alcanza el 20%, con el 28% en Secundaria y el 10% en los maestros, lejos del 8% recomendado

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:44

Hay una cosa en la que están de acuerdo las organizaciones sindicales. Las negociaciones con la Consejería de Educación y la firma de un preacuerdo ... sobre las condiciones laborales del profesorado, ratificado la semana pasada en el Consejo de Gobierno, ha conseguido acuerdos y avances en puntos que se reivindicaban desde hace años. Aplauden esto y coinciden en otra cosa, que hay que avanzar en otras cuestiones. Las más cercanas en el horizonte del calendario se negociarán en octubre, cuando habrá nuevas reuniones con la administración para tratar la reducción del horario lectivo para los docentes mayores de 55 años y la compensación de la labor de la tutoría.

