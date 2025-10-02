Un septiembre óptimo deja en Valladolid 391 parados menos y 2.106 afiliados más Educación, hostelería, industria y agricultura impulsan la creación de empleo y todos los sectores ven reducida su cifra de desempleados

Ángel Blanco Escalona Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 19:28

El mercado laboral tuvo un mes de septiembre casi sin tacha en Valladolid. El pleno fue casi absoluto tanto en lo que respecta a la creación de empleo como en la lucha contra el paro. La provincia fue la sexta de España con mayor descenso del desempleo y la undécima que más afiliados a la Seguridad Social ganó. El inicio del curso (no solo educativo) tras el verano, a la vez que la benignidad meteorológica del mes recién despedido y las actividades más estacionales o de temporada impulsaron las contrataciones, con educación, hostelería, industria y agricultura (pero no solo estos) como los sectores que ejercieron de motor del mercado. En septiembre, la creación de empleo quintuplicó la bajada del paro en Valladolid.

La cifra de desempleados se situó en 20.957, lo que supone una bajada de 391 con respecto a agosto (1,83%). No solo fue el mejor dato de la comunidad sino que incluso el resultado nacional palidece:los descensos fueron del 0,16% en Castilla y León y del 0,20%en España. Con respecto a septiembre de 2024, Valladolid ha reducido su paro en 971 personas, el 4,43%.

Todos los sectores se comportaron de manera positiva: 213 parados menos en los servicios, 61 menos en la agricultura, 56 en la industria, 34 en la construcción y 27 en el colectivo sin empleo anterior. Además, el paro registrado entre los trabajadores extranjeros descendió en 44 personas (2,19%), hasta dejar la cifra final de septiembre en 1.964, según los datos facilitados por el SEPE y la Dirección de Estadística de la Junta.

De los 15.950 contratos formalizados el mes pasado en la provincia, casi seis mil, el 37%, fueron de carácter indefinido.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, por su parte, informó de que Valladolid despidió el noveno mes del año con 234.656 afiliados de media, lo que supone 2.106 más que un mes antes (0,91%, frente al incremento del 0,15% en el conjunto del país y el descenso del 0,10% en Castilla y León). La comparación interanual arroja un incremento de 2.568 inscritos en el sistema, el 1,11% más.

En el lado de la destrucción de empleo destacó el comercio, que vio desaparecer 397 puestos de trabajo

El inicio del curso académico sirvió de acicate para el aumento de empleados en el sector educativo (490 más que en agosto). Las actividades administrativas y los servicios auxiliares también crecieron con fuerza (476), al igual que la industria manufacturera (443). La hostelería local prolongó el momento dulce que atraviesa (433) y la afiliación se benefició de las actividades de temporada del sector agrícola (399). También las profesiones técnicas y científicas compitieron por aportar las mejores cifras (351).

En el lado de la destrucción de empleo destacó el comercio, que sigue con su particular via crucis y vio desaparecer 397 puestos de trabajo. También se comportaron de forma negativa las actividades sanitarias y de servicios sociales (122 afiliados menos), la administración pública (100) y la construcción (87).

Tampoco fue septiembre un buen mes (y van tropecientos) para el trabajo por cuenta propia. Los 34.202 autónomos registrados en el RETA representan 38 menos (0,11%) que en el mes anterior. En un año, Valladolid ha perdido 308 autónomos (0,89%), una cuota mayor que la de la comunidad autónoma (0,76%) y lejos de la evolución a nivel nacional, donde se incrementan en el 1,07%.

Castilla y León pierde la cota del millón de afiliados que alcanzó en julio Castilla y León se apartó de la tendencia general de creación de empleo en septiembre y registró 1.014 afiliados a la Seguridad Social menos que en agosto (0,10%), con lo que la cifra total quedó en 999.129. De esta manera, la comunidad perdió la cota del millón de inscritos en el sistema que por primera vez en la historia alcanzó en julio. En los últimos doce meses, Castilla y León ha ganado 14.437 afiliaciones (1,47%, frente a un aumento nacional del 2,36%). A la vez, el número de desempleados descendió en septiembre en la región en 156 personas, lo que supone un descenso del 0,16% sobre el mes de agosto. El número de desempleados en la comunidad se situó así en 98.023 personas. En términos interanuales, el desempleo desciende el 5,1%, con 5.273 castellanos y leoneses menos en las listas del paro (5,9% menos en el conjunto de España).