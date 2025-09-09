El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un niño levanta la mano en el primer día de clase en Valladolid.

Ver 15 fotos
Un niño levanta la mano en el primer día de clase en Valladolid. Carlos Espeso

Miles de escolares vuelven al cole en Valladolid tras el lunes festivo

Los centros de la provincia ya acogen a más de 43.000 alumnos mientras que Escuelas Católicas reclama la concertación en Bachillerato

S. García

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:06

Un día más se nota, pero todo llega. Miles de escolares han iniciado este martes el curso en Valladolid, ciudad, después del lunes festivo por ... la Virgen de San Lorenzo. Ayer lo hicieron sus compañeros del resto de la provincia y de la comunidad, pero esta mañana les ha tocado a los que estudian en centros educativos de la ciudad. En todo el territorio vallisoletano han comenzado el colegio esta semana 43.555 alumnos, cuyo grueso corresponde a los de la capital. En el resto de la comunidad, los colegios ya abrieron sus puertas este lunes, desde cuando la Consejería de Educación ha puesto en marcha 835 rutas de transporte escolar para centros de Infantil y Primaria, 149 rutas de Educación Especial, estando prevista su utilización por, aproximadamente, 10.868 usuarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  3. 3

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  4. 4

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  5. 5

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  6. 6

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  7. 7

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  8. 8 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  10. 10 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Miles de escolares vuelven al cole en Valladolid tras el lunes festivo