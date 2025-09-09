Miles de escolares vuelven al cole en Valladolid tras el lunes festivo

Un día más se nota, pero todo llega. Miles de escolares han iniciado este martes el curso en Valladolid, ciudad, después del lunes festivo por ... la Virgen de San Lorenzo. Ayer lo hicieron sus compañeros del resto de la provincia y de la comunidad, pero esta mañana les ha tocado a los que estudian en centros educativos de la ciudad. En todo el territorio vallisoletano han comenzado el colegio esta semana 43.555 alumnos, cuyo grueso corresponde a los de la capital. En el resto de la comunidad, los colegios ya abrieron sus puertas este lunes, desde cuando la Consejería de Educación ha puesto en marcha 835 rutas de transporte escolar para centros de Infantil y Primaria, 149 rutas de Educación Especial, estando prevista su utilización por, aproximadamente, 10.868 usuarios.

Dentro de los escolares que hoy han sufrido el primer madrugón hay 97.900 alumnos que lo hacen en centros de escuelas católicas, que tiene 171 colegios repartidos por todo el territorio regional. Es el 27% de todo el alumnado de la comunidad. Estos estudiantes se distribuyen en 4.407 unidades concertadas, atendidas por un equipo de 9.156 profesionales. «Seguimos apostando por una educación que integra innovación y valores, y trabajaremos por entornos seguros, inclusivos y saludables. Con visión pedagógica y adaptada a cada etapa», ha apuntado el secretario autonómico de la red de Escuelas Católicas de Castilla y León, Leandro Roldán.

En este sentido, el responsable ha reclamado a las administraciones autonómica y nacional la concertación en Bachillerato y que permita el acceso gratuito a esta etapa de quienes hayan elegido este modelo en ciclos anteriores, para reafirmar también su compromiso con la Formación Profesional. «Es una de las vías más eficaces para garantizar la empleabilidad de los jóvenes y dar respuesta a las necesidades reales del entorno productivo», ha añadido, según recoge Ical. Entre los retos para mejorar esta educación, que supera los 50.000 alumnos este curso, Leandro Roldán también ha apuntado a otros retos que la Junta tiene para mejorar la FP. «La necesidad de potenciar la figura del tutor dual, así como la prospección de empresas por parte de los centros que participen en este formato educativo».

La vuelta a clase es progresiva y culminará en octubre con el inicio de los cursos en las escuelas de idiomas

Dentro de la vuelta al cole, la presidenta de la Confederación de Federaciones de Ampas de Centros Públicos de Castilla y León (Confapacal), Soledad Alegre, ha cargado este martes contra el «caos vergonzoso» del servicio de monitores que la Junta ofrece este curso por la reducción del horario escolar en los meses de septiembre y junio. «No tiene ningún fundamento pedagógico y la difícil conciliación de las familias obliga a que los niños sigan en el colegio», ha apuntado. El servicio se concretaba con la presencia de monitores durante el horario reducido, donde se abría un espacio para que los escolares por ejemplo avanzaran con sus tareas en clase. «La orden salió en mayo, sin tiempo, y muchas ampas comunicaron en agosto que no sabían nada. La Consejería nos dice ahora que la empresa está contratada y hace dos semanas que se han enviado las instrucciones a los centros educativos, pero seguían sin saber nada», ha asegurado la responsable de Confapacal.

Según apuntan desde la Consejería de Educación, hasta la fecha, 484 centros han demandado la puesta en marcha del programa en sus aulas. La cifra se traduce en 119 colegios más que los previstos en el mes de julio. Desde la Administración también concretan que está «plenamente operativo» y ya atiende a más de 13.000 alumnos en toda la comunidad.

La vuelta a clase es progresiva, como sucede todos los años, y el próximo lunes será el turno de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional. Los del segundo curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezarán el 18 de septiembre, mientras que los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia comenzarán el curso el 22 de septiembre. Después llegará el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas el 29 de este mes. Los últimos en empezar son las enseñanzas de idiomas, el 6 de octubre.