Las ampas critican el «caos vergonzoso» con el servicio de monitores de la Junta para septiembre

La presidenta de la Confederación de Federaciones de Ampas de Centros Públicos de Castilla y León (Confapacal), Soledad Alegre, cargó este martes contra el «caos vergonzoso» del servicio de monitores ofrecido por la Junta para la reducción horaria escolar de septiembre y junio, que «no tiene ningún fundamento pedagógico y que la difícil conciliación de las familias obliga a que los niños sigan en el colegio».

Alegre recordó que la Consejería de Educación ha ofrecido una ayuda a esa conciliación poniendo monitores para la atención de 13 a 14 horas; pero, a día de hoy, «nada de esto está organizado y establecido». También reprochó que «se excluye a los usuarios de comedor», porque la normativa «no establece que la misma reducción se produce de 16 a 15 horas».

Confapacal fue informada en abril de esta decisión, aunque pidió que «no se realizara la reducción». Sin embargo, se trasladó «que habría monitores para esa reducción». La orden salió en mayo, «sin tiempo, y muchas Ampas comunicaron en agosto que no sabían nada».

«La Consejería nos dice ahora que la empresa está contratada y hace dos semanas que se han enviado las instrucciones a los centros educativos, pero seguían sin saber nada. El resultado es que el viernes llegaron informaciones contradictorias», comentó Alegre, quien asegura que ahora «han pedido a los propios docentes que en esa hora que se les han reducido, se queden». «Es el chiste del chiste, es una caricatura. Es un 'callabocas', porque les dicen a las familias que dejen de reclamar, que ahí tenéis la ayuda para la conciliación, y ahora nos dicen que las familias no las han solicitado. ¡Pero es que las desconocían!», exclamó.