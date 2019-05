De Santiago-Juárez: «Óscar Puente es como el niño que se enfada, coge la pelota y se la lleva» José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / Á. G. El número dos del PP en Valladolid critica que el socialista eluda la oposición si no gobierna tras las municipales ÁLVARO GÓMEZ Valladolid Jueves, 16 mayo 2019, 14:30

El vicepresidente de la Junta y también número dos de la lista del Partido Popular por el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, ha vuelto a llamar «mal vecino» al alcalde de la ciudad, Óscar Puente. Ante las críticas del edil socialista sobre que el vicepresidente del gobierno regional haga campaña en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de Santiago-Juárez explica que «hice una pequeña crítica suave porque me preguntaron». En esta ocasión, cuestionado de nuevo por los periodistas, el portavoz del Consejo de Gobierno reitera sus palabras al considerar que Puente «es un vecino más, no es más importante que el resto», además de repetir varias veces que es un «mal vecino».

Explica su ataque de Santiago-Juárez por las declaraciones del alcalde de Valladolid en los últimos días en las que dijo que «si no gobernaba, lo dejaba». «Me parece mal vecino. Es como el niño que se enfada, coge el balón y se la lleva. Eso no lo hace un buen vecino», defiende el consejero. Además, critica que el socialista «ha dicho que sus socios de gala no tenían lo que había que tener para gobernar».

De Santiago-Juárez añade al catálogo de razones por las que Óscar Puente es un «mal vecino» de Valladolid el hecho de que el regidor no quiera que se hable del soterramiento. «A nosotros todos los ciudadanos nos han pedido el soterramiento», asegura el número dos de Pilar del Olmo, y añade que no solo han sido los vecinos de Delicias, sino los de toda la ciudad y los propios comerciantes.

Por otra parte, de Santiago-Juárez ha hablado sobre lo ocurrido en Cataluña ante el veto de Iceta para acudir al Senado y la posibilidad de que esa práctica se extienda a otras comunidades. «Sería absurdo copiar al parlamento catalán», incide el vicepresidente, quien considera que hubiera sido «mucho más sencillo» si Pedro Sánchez le hubiera presentado de inicio como senador. «Es una falta de respeto al Senado. Al presidente de la Cámara lo elige el Senado, no Sánchez», declara de Santiago-Juárez.