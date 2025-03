Sanción a Zara por incumplir el calendario laboral de los empleados en Constitución

José C. Castillo

La Inspección de Trabajo ha resuelto a favor de CC OO una denuncia que interpuso la representación de los trabajadores del centro de trabajo de Zara en la calle Constitución de la capital vallisoletana por el incumplimiento tanto en el convenio colectivo de comercio general de Valladolid como en el Plan de Igualdad de Inditex, según afirma el sindicato a través de un comunicado.

Esta resolución implica, según estas mismas fuentes, una sanción a la empresa «por incumplir el convenio y no respetar la prohibición de trabajar más de dos domingos o festivos consecutivos durante los meses de diciembre y enero». En este punto, los representantes de los empleados de CC OO en Zara Valladolid han aclarado que «de ninguna manera se pretende que las personas trabajadoras no puedan trabajar más de dos domingos o festivos, pero siempre y cuando no sean seguidos en estos meses, tal y como marca el convenio colectivo de comercio general de Valladolid».

En aras del cumplimiento de este convenio, que marca el cierre del centro de trabajo a las 15:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, se modificaron los calendarios laborales de las personas trabajadoras «ni en tiempo ni forma, sin respetar lo establecido en el Plan de Igualdad de Inditex por el cual se establece que cualquier cambio en los calendarios se tiene que notificar con 15 días de antelación y justificado».

«Celebramos esta resolución y la tomamos como un punto de partida para que en este centro de trabajo se cumplan con los derechos ya conseguidos tanto en el convenio como en el Plan de Igualdad para poder dar a los trabajadores y las trabajadoras estas garantías y que puedan conciliar su vida laboral y personal», ha indicado la representante de CCOO de los trabajadores, Beatriz Medina.

