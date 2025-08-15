El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Parcela municipal en el número 6 de la calle Nitrógeno donde se construirá el centro de residuos. Alberto Mingueza
San Cristóbal y Argales contarán con un centro de residuos tras quince años de espera

El Ayuntamiento publica las bases de la concesión sobre el estudio de viabilidad presentado por la compañía FCC Ámbito

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:15

La reivindicación descansaba en las hemerotecas desde 2010. Entonces, al frente de la Alcaldía estaba Javier León de la Riva. Cinco años después, con el ... cambio de gobierno, el PSOE y Toma la Palabra anunciaban que se retomaría el proyecto. Pero finalmente se mantuvo en el cajón. Tres lustros más tarde desde esa primera intención, el Ayuntamiento da luz verde, ahora sí, a la petición impulsada los empresarios de la capital para levantar un centro de residuos no peligrosos con el objetivo de dar servicio a los polígonos industriales de San Cristóbal y Argales, en los que están implantados más de mil negocios.

