El Ayuntamiento vigila ya la recogida de basura en los polígonos tras suspender el puerta a puerta

Las asociaciones de los dos polígonos más importantes de Valladolid, el de San Cristóbal y el de Argales (más de mil empresas en total), han llegado a un acuerdo con la empresa FCC Ámbito para afrontar de manera privada la recogida de la basura en ... ambas áreas después de que a finales del pasado año el Ayuntamiento les comunicara que el Servicio Municipal de Limpieza suspendía desde el 1 de enero de 2025 la recogida 'puerta a puerta' del cartón y la 'fracción resto' generada por su propia actividad industrial.

Esta decisión se tomaba como consecuencia de la aplicación de la Ley 7/22 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados y que se incluye también en la nueva ordenanza municipal. El Consistorio ha iniciado esta semana las inspecciones para comprobar que se está cumpliendo la normativa y advierte de que impondrá sanciones en caso de detectar incumplimientos.

Son las empresas que estén interesadas en esta oferta negociada por ambas entidades -hay otras que cuentan con gestor propio- las que tiene que contratar directamente el servicio con FCC, que conlleva un coste de 90 euros al mes por la retirada semanal de un contenedor o de 220 euros en el caso de que se necesiten tres volcados cada semana. Este es el precio para las asociadas. También se pueden sumar negocios no integrados en estas organizaciones, aunque el precio es algo más alto.

Respecto a los depósitos de basura, hay dos opciones: que el gestor coloque en los contenedores que ya utilizaban los negocios una pegatina para identificarlos dentro de sus rutas y de cara a las posibles inspecciones municipales o comprar unos nuevos a FCC, que cuentan con una llave para evitar que sean llenados por parte de alguien ajeno a la compañía propietaria. Estos contenedores se sacan a la puerta de cada empresa y se vacían según el calendario pactado.

El pasado 23 de enero la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana remitía una carta a ambas asociaciones en la que les informaba de la ubicación de 97 contenedores de carga lateral de 2.400 litros que este departamento ha dispuesto en las zonas industriales de Valladolid para el depósito «exclusivamente» de los residuos domésticos o asimilables a domésticos.

En esa misiva, se advertía de que desde este pasado lunes el Servicio de Limpieza recogería solo este tipo de contenedores de carga lateral para la fracción 'todo uno', los cuales serán vaciados en horario de mañana de lunes a sábado (a excepción de festivos). También se han dispuesto contenedores de vidrio y papel y cartón para los desechos, principalmente, del sector de la hostelería y de otras empresas que generan basura asimilable a doméstica.

El Ayuntamiento avisa de que ya «no se recogerán los contenedores de carga trasera que los industriales venían sacando a la calle». «Si se sacan a la misma, se considerarán enseres abandonados y se procederá a su retirada», según recoge el documento.

«Durante estos días de enero en que se han recogido los residuos en los contenedores de carga trasera o abandonados en la calle se ha observado que no se corresponde a la categoría de residuos domésticos o asimilables, por lo que a partir del 27 de enero se hará seguimiento tanto del abandono de residuos fuera de su lugar de aportación, fuera de contenedor, como de la caracterización de los residuos, procediendo en caso de incumplimiento a la aplicación de la normativa», subraya el Consistorio, que estudiará las correspondientes sanciones.

En total, más de mil compañías de diferentes sectores -850 en San Cristóbal y 200 en Argales- se verán afectadas por estas inspecciones municipales. El artículo 16.9 de la ordenanza municipal es el que determina esta obligación de que las áreas industriales establezcan «un sistema de recogida de residuos propio», que cumpla con la normativa en materia de gestión de residuos, independiente del municipal.

«En todo caso, y si no hubiera un sistema único para el conjunto de cada polígono, cada establecimiento será el responsable de gestionar los residuos que produzca en el desarrollo de su actividad», recoge la norma. No cumplir este precepto está tipificado como una infracción grave y puede conllevar multas de entre 750 y 1.500 euros.

Así las dos asociaciones han dado traslado el acuerdo con FCC a las empresas que no cuenten con un gestor propio para que se adhieran a esta recogida si les interesa. Este gestor realizará un certificado de lo recogido en cada negocio para poder presentarlo al Ayuntamiento con el objetivo de avalar el volumen retirado y la trazabilidad de los residuos. De esta manera, podrán justificar ante la Administración Local que se cumple con la ley.

Las asociaciones de Argales y San Cristóbal creen que en el presente ejercicio las empresas de ambas áreas tendrán que pagar la tasa de basura íntegra que les corresponda, ya que el recibo se gira a mitad de año y no se podrá presentar el certificado de lo generado y retirado durante todo el año por el gestor.

Ya para 2026 el Ayuntamiento ha admitido, tras una alegación presentada por ambas entidades, que los negocios que cuenten con un gestor autorizado de residuos se acojan al sistema de estimación directa, lo que les permitirá tributar en 2026 por la cuota mínima de 80,74 euros. Los responsables de las asociaciones consideran, no obstante, que si el Ayuntamiento no presta ya el servicio de recogida y las empresas deben asumirlo de su bolsillo no se les tiene por qué repercutir la tasa.

Esta obligación fiscal en el caso de negocios y empresas fija las cuotas en función del tipo de actividad que se desarrolla en el espacio y la superficie de este. Se crean cinco grupos -de la A a la E: cultural; deportivo; comercial, ocio y espectáculo; oficinas...- cada uno con un coeficiente. La base de pago son 80,7 euros y luego se multiplica por el coeficiente del grupo y por el de la superficie.

El recibo más barato será de 80,74 euros (grupo A y menos de 50 metros cuadrados) y el más caro ascenderá a 1.711,62 euros (grupo E y más de 400 metros cuadrados, por ejemplo un hotel). En el caso de una nave industrial con una superficie de 250 metros cuadrados el recibo, según los cuadros de actividad y superficie, tendrá que pagar este año un recibo de 347,17 euros.

En la oferta que presentó FCC para la recogida en los polígonos, se estima una previsión de retirada de seis toneladas de desechos diarios en los 250 contenedores que podría gestionar en ambas zonas empresariales. En todo el año, la previsión asciende hasta las 1.500 toneladas de residuos no peligrosos.