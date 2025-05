Roban el patinete a un repartidor de Glovo: «Es lo que me da de comer»

Sofía Fernández Valladolid Martes, 20 de mayo 2025, 19:37 Comenta Compartir

Eran las once menos diez de la noche del pasado lunes cuando Jesús Ángel Jiménez, un repartidor de profesión, compraba unas cosas de última hora ... en un locutorio y tienda de ultramarinos de la calle Cigüeña, en el barrio de Pajarillos. A la puerta había dejado, apoyado en el escaparate del comercio, su herramienta de trabajo, como es su patinete eléctrico. «No tardé ni un minuto y cuando salí de la tienda para ir a casa vi que ya no estaba, que me lo habían robado pese a estar a escasos metros. Al principio pensé, no puede ser», comenta con visible disgusto.

Está preocupado porque trabaja desde hace tres meses como repartidor de Glovo y mañana vuelve al trabajo después de dos días de descanso. «No puedo permitirme comprar uno nuevo hasta que no cobre y, aunque para mucha gente sea un capricho, para mí no lo es, ya que es lo que me da de comer», explica el trabajador antes de lamentar que no sabe cómo lo va a hacer para realizar su labor cuando este miércoles tenga que volver a repartir. Ampliar El patinete sustraído al repartido de Glovo. El Norte El propietario del locutorio al que fue a comprar el lunes es conocido suyo y le facilitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio, en las que se ve (al fondo de la imagen) cómo un joven pasa por delante de la tienda, camina por la acera de forma normal hasta que desaparece de la imagen para luego aparecer en escena de nuevo, pasados unos cinco segundos, seguramente el tiempo en el que pensó que iba a robar el patinete. Y lo hizo. El delincuente se montó en el patinete y emprendió la huida hacia el paseo de San Isidro. «No puedo permitirme comprarme uno nuevo hasta que no cobre» En el vídeo, que recoge los hechos, aunque con poca resolución en cuanto a la posible identificación del ladrón, se ve cómo no pasa ni un minuto desde que Jesús Ángel deja su vehículo de movilidad personal en la puerta hasta que se lo sustraen. «Lo he dejado apoyado más veces y nunca ha pasado nada y por las imágenes se ve cómo un joven con gorra de complexión normal se lo lleva». Noticias relacionadas Roban un bolso de un tirón a una mujer y le causan lesiones en la mano Intervienen un cuchillo a un niño de 13 años que lo esgrimía en la calle Al darse cuenta de la sustracción de su patinete llamó a la policía: «Vinieron de la Nacional y la Local y estuvieron patrullando por si veían mi patinete por Delicias, que es hacia donde se marchó, pero no ha habido suerte», lamenta este martes el repartidor. Tras hablar con los agentes pondrá la denuncia correspondiente al acreditar con papeles que es su patinete. «Nos costó 500 euros y, además, tiene instalada una batería adicional para tener más autonomía en los repartos, tiene accesorios rojos y es un patinete peculiar», explica el joven, quien asegura que facilitará también el vídeo a los agentes por si pudiera servir de algo en el proceso de identificación del autor del robo. Agradece la difusión de la imagen por redes sociales «para ver si hay suerte y alguien lo ve y puedo volver a repartir como siempre, porque tengo mucho trabajo con esta empresa y no quiero perderlo porque un ladrón me haya robado», finaliza. Apela así a la colaboración ciudadana para intentar recuperar su herramiento de trabajo.

