El Río Hortega sustituirá todas las válvulas del circuito tras restituir el agua potable

El Hospital Río Hortega ha recuperado estos días el agua potable tras cuatro semanas en las que ha estado prohibido el consumo de grifos y ... fuentes y esa normalidad en el uso de agua corriente vendrá acompañada de la sustitución gradual de todas la válvulas de equilibrado del sistema interno de abastecimiento. Esta medida de reemplazo sistemático de esos componentes métalicos se efectuará en distintas fases, de manera que no afecta al funcionamiento cotidiano del centro hospitalario.

El centro hospitalario informaba el viernes 31 de enero, a través de cartelería en aseos y fuentes internas, de que el agua no era apta para el consumo humano. Se habían detectado niveles de metales (oficialmente no se especificó cuáles) por encima de los umbrales que marca Sanidad. Desde el Ayuntamiento de Valladolid se descartó que la contaminación partiera de la red de abastecimiento municipal, lo que circunscribió el origen al edificio sanitario. Fuentes hospitalarias apuntan a episodios de tubidez en el agua, que llevaron a que ya no se consumiera en algunas áreas del hospital desde días antes.

Ampliar Carteles que alertaban del agua no potable entre el 31 de enero y el primer fin de semana de marzo. Alberto Mingueza

A partir de ahí, se ha desarrollado un trabajo de rastreo y revisión de las canalizaciones internas en el hospital que ha llevado al reemplazo urgente de varias válvulas metálicas deterioradas. El análisis de las muestras de agua que se han tomado tras el cambio de esos dispositivos arrojaron resultado de normalidad, por lo que se procedió a retirar los carteles que alertaban de que no se podía consumir de aseos y fuentes.

Desde la Consejería de Sanidad han destacado el exhaustivo examen al que se han sometido todos los ramales de tuberías en las cuatro semanas que han durado las limitaciones de consumo de agua en el hospital para trabajadores, pacientes y familiares. En el caso de los dos primeros colectivos, desde Sacyl apuntan que se les facilitó agua embotellada, además de reiterar que la situación de excepcionalidad ha sido limitada, puesto que no ha afectado en ningún momento a la actividad asistecial del Río Hortega.

Desde la Junta de Personal del centro hospitalario aseguraron durante el tiempo que ha durado el episodio de agua no potable que habían estado informados por parte de la gerencia del centro y que la dirección descartó que fuera necesario hacer pruebas al personal sanitario, desde el área de prevención de riesgos laborales, una vez detectada que el agua no era apta para el consumo.