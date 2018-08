Reyes Maroto: «Esta feria refleja la historia de trabajo y éxito de Medina» 00:49 La ministra de Industria, Reyes Maroto, a la izquierda, acompañada de otras autoridades como la alcaldesa de Medina. / P. G. La ministra de Industria inaugura como aposentadora mayor la cita Imperiales y Comuneros PATRICIA GONZÁLEZ Martes, 14 agosto 2018, 22:16

La edición más internacional de todas las celebradas hasta el momento y el evento de referencia en la región dentro de la programación oficial del Año Europeo del Patrimonio Cultural arrancó con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la medinense Reyes Maroto, como aposentadora mayor de la feria renacentista Imperiales y Comuneros.

«Estos eventos son importantes para diversificar el turismo de interior», reconoció Maroto antes de ensalzar esta feria, una de las grandes fiestas históricas del país con alrededor de 3.500 figurantes, 100.000 visitantes y un impacto económico directo para el ámbito territorial de Medina y el resto de la comarca de más de cuatro millones de euros y un turismo sostenible y cultural de referencia que colocan Medina del Campo como la capital de la Denominación de Origen Rueda. Estas fueron algunas de las consignas que durante la tarde de ayer la ministra lanzó en su nombramiento como aposentadora mayor de la séptima edición de Imperiales y Comuneros.

Ataviada para la ocasión con un traje de época y rodeada por toda su familia (padres, hermanos, marido, hijos y sobrinos), la ministra aseguró que «si estas fiestas son algo, es que representan lo mejor de Medina del Campo, que no solo es una tierra de gente extraordinaria, sino una historia de trabajo, éxito y superación», para subrayar que «ahora que tengo la responsabilidad de dirigir el ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en muchas ocasiones pienso en Medina del Campo como ejemplo a seguir». A pesar de haberse criado en la vecina localidad de Ataquines, Maroto (Medina del Campo, 1973) no dejó pasar la ocasión en su pregón como aposentadora mayor para de recordar algunas de las anécdotas vividas en su infancia en la Plaza Mayor –«es para mí un placer estar hoy aquí con todos vosotros, en el municipio donde nací y que tantos recuerdos y vivencias tengo de mi infancia, desde la Colegiada donde me bautizaron a la preciosa plaza en la que hoy estamos y donde jugaba con mis hermanos cada domingo que veníamos a Medina». Y agradeció a la alcaldesa, – «querida Teresa»–, Teresa López, «el gran trabajo que está haciendo al frente de la corporación para situar a Medina del Campo como referente turístico internacional».

Y es que esta séptima edición de la Semana Renacentista se ha convertido en la más internacional de todas las celebradas hasta que se reformara el formato de la feria, en el año 2011. Tal es así que el jueves, alrededor de medio centenar de miembros pertenecientes a los programas Europe for Citizens HE-ART y del Interreg Europa Rural Growht estudiarán al milímetro el modelo de participación ciudadana en el que se sustenta este evento que será exportado a Finlandia, país que el próximo diciembre replicará la metodología puesta en marcha en la villa de las ferias para ensalzar los capítulos más relevantes de su historia.

Referente

La medinense, que tomó posesión de su cargo el pasado mes de junio, no quiso dejar pasar la ocasión de ensalzar algunas de las bondades de su tierra. «Medina del Campo es un referente para el sector industrial de Castilla y León, no solo porque la actividad industrial ha aumentado mucho en los últimos años, sino por la calidad de las empresas. Simplemente, recordar que en el año 2015 dos de las empresas de la villa fueron seleccionadas entre las 50 pymes más dinámicas del país». En este sentido y sensibilizada por la situación del centenar de familias dependientes de la mítica factoría Isowat Made dijo que «saben que cuentan con el compromiso del ministerio para definir un posible marco de ayudas». La ministra lanzó un mensaje de apoyo a los trabajadores y confirmó que se reunirá de «manera urgente» mañana con la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, para «intentar buscar una solución».

Antes de finalizar el que es considerado el acto institucional de la Semana Renacentista y de la Feria Imperiales y Comuneros, la ministra destacó la conservación del patrimonio en el municipio y ensalzó dos de los símbolos de la localidad como son el Castillo de la Mota, declarado Bien de Interés Cultural a principios del siglo XX, y la Colegiata de San Antolín, también declarado Bien de Interés Cultural a principios de la II República, en 1931.

Una vez finalizado el pregón, que fue presentado por el subdirector de El Norte de Castilla, José Ignacio Foces, los medinenses se lanzaron de lleno a las calles para asistir a la primera de las recreaciones de esta edición. Miles de personas (cada año aumenta la ambientación y la participación ciudadana), recorrieron las principales calles del casco histórico para dar vida a la corte de los Reyes Católicos.

Los ministriles, la reina Isabel, su marido Fernando, la infanta Juana, las damas de compañía, los Cisneros, la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo, los siete linajes y todo el pueblo de Medina volvió a salir a la calle para demostrar, una vez más, que la villa de las ferias es un referente en materia de recreaciones históricas en todo el panorama nacional.

La jornada inaugural finalizó con el 'mapping' 'Órbitas Cruzadas. La lágrima de Europa'. El espectáculo, basado en los cuentos de Adara y creado por Rodrigo Tamariz Music & Mapping. Las fachadas de la Colegiata y del Ayuntamiento se transformaron durante cerca de media hora para dar vida a esta creación interactiva que contó con la participación del telescopio más grande del mundo, Gran Telescopio de Canarias, y sus científicos Romano Corradi y Agustín Núñez. Este 'mapping', según la organización del Festival de Videoarte, es «una historia emotiva que nos llevará a comprender por qué la unión cultural entre naciones es base para la prosperidad de Europa, admitir nuestro pasado para enfrentarnos a nuestro futuro, ver las estrellas como testimonio de lo irrelevante que son nuestras vanidades».