El centro de Valladolid visto desde el aire a mediados del pasado septiembre. Rodrigo Jiménez

Hacienda

La renta de los vecinos del centro de Valladolid duplica a la de los habitantes de Pajarillos y Arcas Reales

La diferencia entre ambos barrios asciende a 25.710 euros, según las declaraciones del IRPF de sus contribuyentes

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:34

No es lo mismo vivir en un barrio que en otro. Es lo que refleja bien a las claras la estadística sobre la situación económica ... de los vallisoletanos que ha publicado este miércoles la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), tomando como base las declaraciones del IRPF. Los datos de Hacienda revelan que la renta bruta media de los vecinos del centro de la ciudad (código postal 47001), los primeros de la lista, duplica de largo a la de los habitantes de Pajarillos-Arcas Reales (los incluidos en el 47012), que son los que figuran en el ultimo lugar de la clasificación.

