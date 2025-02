Registran un narcopiso en busca de droga y hallan un cráneo humano

Fueron varias semanas de continuas vigilancias. En el radar del Grupo VIII de la Brigada de la Policía Judicial se encontraba un hombre con antecedentes ... por tráfico de drogas y de él sospechaban que llevara el menudeo por el barrio vallisoletano de La Victoria. Así que los seguimientos y vigilancias en los aledaños de su vivienda se intensificaron al final del año pasado. Hasta que, después de interceptar algún pase de sustancias, se decidió detenerle. Era mediados de diciembre de 2024, momento en el que se autorizó la entrada y registro de su vivienda por un presunto delito de tráfico de drogas.

Ya en el interior el hallazgo de sustancias fue escaso, a pesar de poner patas arriba el domicilio. Hasta que se llegó al armario ropero ubicado en una de las habitaciones del piso. Lo abrieron, lo inspeccionaron y el registro en busca de drogas se detuvo. Allí, los agentes se toparon con un cráneo, «aparentemente humano», sin los huesos de la mandíbula. La sorpresa fue tal que tuvo que ser el juez de guardia el que autorizara la recogida del mismo para que finalmente fuera remitido a la Brigada de la Policía Científica para su estudio y análisis que aún no ha concluido.

Pero antes de llegar a la aparición de esa calavera y las incógnitas que se ciernen sobre ella, a la Brigada de la Policíal Judicial les llegó las sospechas del menudeo por los propios vecinos de La Victoria. Tras aportar estos la descripción del investigado y del vehículo en el que se movía, la Policía Nacional inició una investigación ante un posible delito contra la salud pública. Tiraron de archivos policiales para certificar que esta persona tenía antecedentes por una operación de 2021 en la que incautaron kilos de speed, MDMA, cocaína, hachís y marihuana, además de armas.

No tardó muchos días la Policía Nacional en comprobar ese trajín de personas en el portal del sospechoso. Fue el 5 de diciembre cuando los agentes vieron al investigado con otro joven acceder a la vivienda. Cinco minutos después, apuntan fuentes de la investigación, el acompañante abandonó el inmueble «rápidamente» por calles adyacentes. Así que los agentes le siguieron y le interceptaron. En el cacheo, los policías encontraron una placa rectangular de hachís, con un peso de 97 gramos, lo que sirvió para que fuera propuesto para sanción.

Tabletas de hachís

El proceder de los agentes no varió en los siguientes días, con exhaustos seguimientos, aunque algunos por motivos operativos no se pudieron completar. Sucedió también el 18 de diciembre, el día de la detención. Esa jornada se vio un gran trasiego por las inmediaciones del portal, con continuas entradas y salidas. Hasta que llegó un hombre de unos 50 años, «con claros síntomas de nerviosismo», apunta la Policía Nacional. Subió al domicilio y bajó en cinco minutos. Se montó en su vehículo hasta que fue detenido. Él mismo se delató y entregó una placa de hachís con un peso bruto de 100 gramos, si bien no llegó a manifestar la procedencia de la droga. Esas dos tabletas incautadas en la vía pública habrían alcanzado un valor en el mercado ilícito de más de 600 euros cada una.

Durante el registro, los agentes, en materia de drogas, tan solo encontraron 30 gramos de sustancia vegetal, correspondiente a aceite de hachís.

Tanto la investigación del presunto delito por tráfico de drogas como el hallazgo del cráneo «aparentemente humano» se encuentran en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid.