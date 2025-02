Tres detenidos en un bar de Delicias por intimidar a una persona

Amplio despliegue policial esta mañana en Delicias, donde la Policía Nacional ha detenido a tres personas en el interior del bar La Tabuara, situado en ... la confluencia entre el Paseo de Juan Carlos I y la calle Olmedo.

Hasta la zona se desplazaron en torno a las 9:30 horas de la mañana al menos ocho patrullas de la Policía Municipal y de la Policía Nacional tras recibir el aviso de una persona por un supuesto intento de atraco. «Se me llenó el bar de policías pero no me quisieron decir nada», relata la propietaria, que hasta ese momento estaba teniendo una «mañana tranquila y con muy poca gente».

Después, tras ser puestos en libertad los tres detenidos, uno de ellos le explicó que los habian acusado de intentar «atracar a una persona en el baño». Algo que rechaza. «Eso es mentira, uno estaba dormido encima de una mesa, otro estababa hablando conmigo y un tercero estaba con una chica», asegura.

La intervención llegaba tras la llamada de la víctima a las autoridades, que comunicó a la Policía Municipal que había sido amenazada con un arma blanca para intentar robarle en plena calle, según informaba Europa Press, si bien la Policía Nacional no ha confirmado estos hechos e inciden en el que el arrestro se produjo por intimidación.